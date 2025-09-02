Κρήτη: Οι 11 νέες υποθέσεις που ψάχνει η αστυνομία για το κύκλωμα των Χανίων – Το μεσημέρι οι ανακοινώσεις της ΕΛΑΣ (video)

Σταδιακά αναμένεται να γίνουν τις επόμενες ημέρες οι απολογίες των 49 μελών της «Μαφίας της Κρήτης» τα επόμενα 24ωρα στα Χανιά.

Συγκεκριμένα, στον εισαγγελέα Χανίων οδηγήθηκαν οι πρώτοι 24 από τους 48 συλληφθέντες, ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, στην δραστηριότητά της οποία περιλαμβάνονται ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμοί και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ο εισαγγελέας τους άσκησε κακουργηματικές διώξεις για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης καθώς και για αδικήματα κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών και όπλων.

Από τους συλληφθέντες, οι 16 είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές, ενώ αρχηγοί φέρονται δύο αδέλφια, επιχειρηματίες του τουρισμού, στο Ακρωτήρι Χανίων, που επιδίωκαν με τη δράση τους να επικρατήσουν ως μια σύγχρονη μαφία στη δυτική, κυρίως, Κρήτη.

Η απολογία ενώπιον του ανακριτή θα συνεχιστεί το πρωί της Πέμπτης (4/9), σταδιακά για τα 30 από τα 48 άτομα που συνελήφθησαν, ενώ οι απολογίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως την Παρασκευή.

Παράλληλα, σήμερα (2/9) το μεσημέρι θα γίνει η ενημέρωση σχετικά με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου υπό της εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, Υποστράτηγο Νίκο Σπυριδάκη, τον Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων, Ταξίαρχο Κανέλλο Νικολάου και τον Διοικητή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Χανίων, κ. Σγουρό.

Οι 11 νέες υποθέσεις που ψάχνει η ΕΛΑΣ

Τη ίδια στιγμή, έντεκα νέες σοβαρές υποθέσεις στις οποίες φέρεται να έχει εμπλοκή η «μαφία της Κρήτης», φαίνεται να ερευνά με άκρα μυστικότητα η αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την προανάκριση που συνεχίζεται προκύπτουν στοιχεία προς διερεύνηση για άλλα 40 άτομα και δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν και νέες συλλήψεις.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η οποία ξεπερνά τις 1.500 σελίδες,«πέρα της προαναφερθείσας δραστηριότητας της οργάνωσης, κατά περίπτωση, μέλη της, και μέλη του κύκλου επαφών της, δραστηριοποιήθηκαν, σε περιπτώσεις δωροδοκίας, δωροληψίας, εμπορίας επιρροής, απάτης, παραβίαση του απορρήτου της επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας, παράβασης καθήκοντος, παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, απιστίας και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών».

Συγκεκριμένα, η αστυνομία ερευνά πλεον και τις εξής 11 υποθεσεις:

Περίπτωση εκβιασμού κληρικών εκπροσώπων μοναστηριακής περιουσίας Νομού Χανίων και υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων Ιεράς Μονής με οικονομικό όφελος τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Περίπτωση εκβιασμού κληρικών εκπροσώπων μοναστηριακή περιοτσιας και απόπειρα εκβίασης με προσδοκώμενο οικονομικό όφελος τουλάχιστον 200.000 ευρώ. Περίπτωση εκβιασμοί επιχειρηματία Χανίων. Περίπτωση εκμίσθωσης ακινήτου στη δομή του νοσοκομείου Χανίων και ενδείξεις χρηματισμού κρατικών λειτουργών. Περίπτωση αποχαρακτηρισμού δασικής έκτασης και ενδείξεις χρηματισμού κρατικών λειτουργών. Περίπτωση άσκησης επιρροής σε υπόδικο διωκόμενου από αλλοδαπή αρχή τον ΗΠΑ για απόπειρα δωροδοκίας. Περίπτωση άσκηση επιρροής σε πολιτικά πρόσωπα για απόδοση τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τρίτου προσώπου χωρίς να πληρούνται τα κατάλληλα κριτήρια. Περίπου απόπειρα εκβίασης και εκφοβισμού εργολάβου οικοδομικών προς εξόφληση χρηματικών υπολοίπων εργολαβίας οικοδομώ. Περίπτωση άσκηση επιρροής προς επηρεασμό της εκλογης Μητροπολίτη με σχετικό αντίτιμο. Εξετάζονται οι ενέργειες πράξεων και τυχόν παραλείψεις τουλάχιστον τεσσάρων αστυνομικών οι οποίοι διατηρούσαν επαφές με μέλη της οργάνωσης. Αθώωση του επονομαζόμενου «Πατομπούκαλου» στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Ενδείξεις τελεσης αξιοποινων πράξεων.

