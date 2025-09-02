search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 11:57
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.09.2025 10:30

Κρήτη: Οι 11 νέες υποθέσεις που ψάχνει η αστυνομία για το κύκλωμα των Χανίων – Το μεσημέρι οι ανακοινώσεις της ΕΛΑΣ (video)

02.09.2025 10:30
mafia_xania_new

Σταδιακά αναμένεται να γίνουν τις επόμενες ημέρες οι απολογίες των 49 μελών της «Μαφίας της Κρήτης» τα επόμενα 24ωρα στα Χανιά.

Συγκεκριμένα, στον εισαγγελέα Χανίων οδηγήθηκαν οι πρώτοι 24 από τους 48 συλληφθέντες, ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, στην δραστηριότητά της οποία περιλαμβάνονται ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμοί και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ο εισαγγελέας τους άσκησε κακουργηματικές διώξεις για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης καθώς και για αδικήματα κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών και όπλων.

Από τους συλληφθέντες, οι 16 είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές, ενώ αρχηγοί φέρονται δύο αδέλφια, επιχειρηματίες του τουρισμού, στο Ακρωτήρι Χανίων, που επιδίωκαν με τη δράση τους να επικρατήσουν ως μια σύγχρονη μαφία στη δυτική, κυρίως, Κρήτη.

Η απολογία ενώπιον του ανακριτή θα συνεχιστεί το πρωί της Πέμπτης (4/9), σταδιακά για τα 30 από τα 48 άτομα που συνελήφθησαν, ενώ οι απολογίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως την Παρασκευή.

Παράλληλα, σήμερα (2/9) το μεσημέρι θα γίνει η ενημέρωση σχετικά με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου υπό της εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, Υποστράτηγο Νίκο Σπυριδάκη, τον Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων, Ταξίαρχο Κανέλλο Νικολάου και τον Διοικητή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Χανίων, κ. Σγουρό.

Οι 11 νέες υποθέσεις που ψάχνει η ΕΛΑΣ

Τη ίδια στιγμή, έντεκα νέες σοβαρές υποθέσεις στις οποίες φέρεται να έχει εμπλοκή η «μαφία της Κρήτης», φαίνεται να ερευνά με άκρα μυστικότητα η αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την προανάκριση που συνεχίζεται προκύπτουν στοιχεία προς διερεύνηση για άλλα 40 άτομα και δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν και νέες συλλήψεις.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η οποία ξεπερνά τις 1.500 σελίδεςπέρα της προαναφερθείσας δραστηριότητας της οργάνωσης, κατά περίπτωση, μέλη της, και μέλη του κύκλου επαφών της, δραστηριοποιήθηκαν, σε περιπτώσεις δωροδοκίας, δωροληψίας, εμπορίας επιρροής, απάτης, παραβίαση του απορρήτου της επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας, παράβασης καθήκοντος, παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, απιστίας και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών».

Συγκεκριμένα, η αστυνομία ερευνά πλεον και τις εξής 11 υποθεσεις:

  1. Περίπτωση εκβιασμού κληρικών εκπροσώπων μοναστηριακής περιουσίας Νομού Χανίων και υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων Ιεράς Μονής με οικονομικό όφελος τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.
  2. Περίπτωση εκβιασμού κληρικών εκπροσώπων μοναστηριακή περιοτσιας και απόπειρα εκβίασης με προσδοκώμενο οικονομικό όφελος τουλάχιστον 200.000 ευρώ.
  3. Περίπτωση εκβιασμοί επιχειρηματία Χανίων.
  4. Περίπτωση εκμίσθωσης ακινήτου στη δομή του νοσοκομείου Χανίων και ενδείξεις χρηματισμού κρατικών λειτουργών.
  5. Περίπτωση αποχαρακτηρισμού δασικής έκτασης και ενδείξεις χρηματισμού κρατικών λειτουργών.
  6. Περίπτωση άσκησης επιρροής σε υπόδικο διωκόμενου από αλλοδαπή αρχή τον ΗΠΑ για απόπειρα δωροδοκίας.
  7. Περίπτωση άσκηση επιρροής σε πολιτικά πρόσωπα για απόδοση τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τρίτου προσώπου χωρίς να πληρούνται τα κατάλληλα κριτήρια.
  8. Περίπου απόπειρα εκβίασης και εκφοβισμού εργολάβου οικοδομικών προς εξόφληση χρηματικών υπολοίπων εργολαβίας οικοδομώ.
  9. Περίπτωση άσκηση επιρροής προς επηρεασμό της εκλογης Μητροπολίτη με σχετικό αντίτιμο.
  10. Εξετάζονται οι ενέργειες πράξεων και τυχόν παραλείψεις τουλάχιστον τεσσάρων αστυνομικών οι οποίοι διατηρούσαν επαφές με μέλη της οργάνωσης.
  11. Αθώωση του επονομαζόμενου «Πατομπούκαλου» στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Ενδείξεις τελεσης αξιοποινων πράξεων.

Διαβάστε επίσης:

Φρίκη στα Χανιά: Ο σύντροφος 23χρονης επιχείρησε να την πνίξει και να την πατήσει με το αυτοκίνητο

Τέλος τα ταξίδια με την παλιά ταυτότητα από το επόμενο καλοκαίρι

Στις φλόγες νταλίκα με απορρυπαντικά στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gunaika new
ΥΓΕΙΑ

Από την πρώτη έμμηνο ρύση μέχρι την εμμηνόπαυση: Οδηγός επιβίωσης για κάθε γυναίκα

dimarxoi_doukas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας κατά εκλογικού νόμου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Σε επικίνδυνο δρόμο η κυβέρνηση

metlen new
BUSINESS

Τελική Επενδυτική Απόφαση για το 4ο εργοστάσιο αμυντικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας στο METLEN Technologies Hub του Βόλου

nosokomeio_korinthos
ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Θρίλερ με τον νεκρό 22χρονο από τραύμα με μαχαίρι στον λαιμό – «Τον έφαγαν» φώναζε ο αδελφός του στο νοσοκομείο (video)

altzheimer new
ΥΓΕΙΑ

Νέα έρευνα: Test 3 λεπτών βοηθά στον εντοπισμό ατόμων που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ARHS_MOUGKOPETROS
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

bardinogannis pavlos kai agapi – new
LIFESTYLE

Παύλος Βαρδινογιάννης: Παντρεύεται με την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Η αναγγελία του γάμου τους

thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Περίεργη κινητικότητα στρατιωτικών οχημάτων στη Θεσσαλονίκη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 11:56
gunaika new
ΥΓΕΙΑ

Από την πρώτη έμμηνο ρύση μέχρι την εμμηνόπαυση: Οδηγός επιβίωσης για κάθε γυναίκα

dimarxoi_doukas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας κατά εκλογικού νόμου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Σε επικίνδυνο δρόμο η κυβέρνηση

metlen new
BUSINESS

Τελική Επενδυτική Απόφαση για το 4ο εργοστάσιο αμυντικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας στο METLEN Technologies Hub του Βόλου

1 / 3