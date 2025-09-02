Φρίκη στα Χανιά: Ο σύντροφος 23χρονης επιχείρησε να την πνίξει και να την πατήσει με το αυτοκίνητο

Νέα σοκαριστική υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, αυτήν τη φορά στα Χανιά, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.



Σύμφωνα με την καταγγελία της 23χρονης κοπέλας στις Αρχές, ο 21χρονος σύντροφός της προσπάθηκε να τη σκοτώσει.

Η αρχή της φρίκης που έζησε η κοπέλα ήταν ένας καβγάς με τον δράστη, στο σπίτι του στον Πλατανιά Χανίων. όπου την πέταξε έξω από το σπίτι, την έπιασε από τα μαλλιά σε ένα χωράφι και αφού την έσυρε τύλιξε τα χέρια του γύρω από τον λαιμό της προκειμένου να την πνίξει.

Η κοπέλα κατάφερε να ξεφύγει, φωνάζοντας για βοήθεια, ενώ ο δράστης μπήκε στο αυτοκίνητό του, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να την πατήσει.

Η κοπέλα τελικά ξέφυγε, σώθηκε και πήγε στο αστυνομικό τμήμα όπου προχώρησε σε καταγγελία. Ο 21χρονος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα.

Ο 21χρονος είχε συλληφθεί πριν από λίγους μήνες πάλι για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 23χρονης, αλλά είχε αφεθεί ελεύθερος.

