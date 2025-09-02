ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα στη δημοσιότητα το πρώτο πόρισμα για τις παράνομες επιδοτήσεις – Αφορά 500 ΑΦΜ που εισέπραξαν 20 εκατ. ευρώ

Το πρώτο πόρισμα μετά τις έρευνες για ΑΦΜ που πήραν παράνομα χρήματα μέσω επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα παρουσιαστεί σήμερα από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Το πόρισμα θα αφορά περί τα 500 ΑΦΜ κυρίως φυσικών προσώπων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για ΑΦΜ τα οποία εντοπίστηκαν να εισέπραξαν παρανόμως επιδοτήσεις 20 εκατ. ευρώ – δηλαδή 30.000 με 40.000 ευρώ έκαστο κατά μέσο όρο.

Για τα ΑΦΜ αυτά θα ζητηθεί να επιστραφούν πίσω τα χρήματα που πήραν ενώ δεν τα δικαιούνταν, θα ασκηθούν διώξεις ενώ θα υπάρξει και «πάγωμα» λογαριασμών.

Η εξέλιξη αυτή,είναι το αποτέλεσμα της εντατικοποίησης των ελέγχων από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος (Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες) και το «ελληνικό FBI», δηλαδή τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

Ο εποπτεύων εισαγγελέας της υπηρεσίας υπέγραψε το προηγούμενο διάστημα διαδοχικές διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, βάζοντας στον «πάγο» κάθε πιθανή πηγή παράνομου πλουτισμού των εμπλεκομένων.

Η έρευνα της ΔΑΟΕ ξεκίνησε από τραπεζικούς λογαριασμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό και έφτασε μέχρι θυρίδες που ενδέχεται να κρύβουν μετρητά ή πολύτιμα αντικείμενα.

Ερευνώνται επίσης πολυτελή αυτοκίνητα όπως Porsche Cayenne και υβριδικά Mercedes που μαρτυρούν χλιδάτη ζωή, μέχρι επενδύσεις σε μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και κρυπτονομίσματα που ενδέχεται να λειτουργούν ως «καταφύγιο» για μαύρο χρήμα με ποσά από 25.000 ευρώ, μέχρι και εξωφρενικά νούμερα που αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια.

Γεωγραφικά οι έρευνες επεκτείνονται σχεδόν σε όλη την επικράτεια, από τη Χαλκίδα μέχρι την Κρήτη, αποδεικνύοντας ότι το κύκλωμα είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε κάθε γωνιά της χώρας.

Στόχος είναι να εντοπιστούν όχι μόνο οι βασικοί πρωταγωνιστές, αλλά και τα δευτερεύοντα πρόσωπα που λειτούργησαν ως «βοηθητικοί κρίκοι» στη διαδρομή του χρήματος.

