Μυστήριο στην Κόρινθο: Νεκρός 22χρονος που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μαχαιρωμένος στον λαιμό

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης (2/9) στις αρχές, καθώς ένας 22χρονος μεταφέρθηκε μαχαιρωμένος από το Λέχαιο Κορινθίας στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Ο νεαρός, ο οποίος έφερε τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

H αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα από γιατρό του Νοσοκομείου Κορίνθου.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε από οικείους του μέσα σε μια λίμνη αίματος, σύμφωνα με το Korinthostv.gr.

Στο νοσοκομείο έσπευσε η αστυνομία και η ασφάλεια Κορίνθου, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το αιματηρό περιστατικό.

Διαβάστε επίσης:

Χανιά: Στον εισαγγελέα 24 από τους 48 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση

Καιρός: Έρχεται νέα αστάθεια με ενισχυμένους βοριάδες – Ποιες περιοχές θα επηρεάσει

Περίεργη κινητικότητα στρατιωτικών οχημάτων στη Θεσσαλονίκη (Video)