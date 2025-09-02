Μυστήριο στην Κόρινθο: Νεκρός 22χρονος που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μαχαιρωμένος στον λαιμό

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης (2/9) στις αρχές, καθώς ένας 22χρονος μεταφέρθηκε μαχαιρωμένος από το Λέχαιο Κορινθίας στο Νοσοκομείο Κορίνθου.
Ο νεαρός, ο οποίος έφερε τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή παρά τις προσπάθειες των γιατρών.
H αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα από γιατρό του Νοσοκομείου Κορίνθου.
Ο νεαρός μεταφέρθηκε από οικείους του μέσα σε μια λίμνη αίματος, σύμφωνα με το Korinthostv.gr.
Στο νοσοκομείο έσπευσε η αστυνομία και η ασφάλεια Κορίνθου, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το αιματηρό περιστατικό.
