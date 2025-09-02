Καιρός: Έρχεται νέα αστάθεια με ενισχυμένους βοριάδες – Ποιες περιοχές θα επηρεάσει

Επιστρέφουν από αύριο και για περίπου ένα 48ωρες τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, Τετάρτη με Παρασκευή θα δούμε και πάλι ασταθείς καιρικές συνθήκες με μπόρες και καταιγίδες, με τα μελτέμια να επιστρέφουν και πάλι με αυξομειώσεις ως προς τις εντάσεις τους και με έμφαση περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο, ενώ θερμοκρασιακά θα είμαστε κοντά στους 34° με 36° βαθμούς κελσίου για τις περισσότερες περιοχές.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο την Τετάρτη, το σκηνικό αλλάζει ελαφρώς, καθώς το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται τοπικές καταιγίδες σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας και τμήματα της Μακεδονίας. Προς τα ξημερώματα της Πέμπτης, πρόσκαιρα φαινόμενα ίσως επηρεάσουν την Κεντρική και Βόρεια Μακεδονία, ακόμη και κοντά στα σύνορα με τα Σκόπια. Από την Πέμπτη ο καιρός σταθεροποιείται ξανά, με τη θερμοκρασία να πέφτει ελαφρώς στα ηπειρωτικά, στους 30-31°C. Οι βοριάδες στο Αιγαίο παραμένουν στα 6 μποφόρ, προσδίδοντας δροσιά. Το Σαββατοκύριακο υπόσχεται ιδανικές συνθήκες, με ηλιόλουστο και καλοκαιρινό καιρό. Στην Αθήνα, Τρίτη και Τετάρτη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35-36°C, τοπικά ίσως και 37°C στα θερμότερα ηπειρωτικά τμήματα, για να επανέλθει από την Πέμπτη σε πιο ήπιες τιμές, κοντά στους 31-32°C.

Ο καιρός σήμερα

Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στα ανατολικά και νότια πελάγη τοπικά έως 6 και από το απόγευμα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 και κατά τόπους έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και τοπικά στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 με 35 και κατά τόπους έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και από το απόγευμα τοπικά στα ανατολικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 με 32 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Aίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 με 33 και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με τοπικές βροχές πρόσκαιρα το πρωί στο Ιόνιο, από τις προμεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Ο καιρός της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, οπότε πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Η ορατότητα το πρωί κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

