search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 20:30
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.09.2025 19:46

Χαλκιδική: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τρίγλια – Κινητοποιήθηκαν επίγεια και εναέρια μέσα

01.09.2025 19:46
fotia_new
φωτογραφία αρχείου

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή παρέχουν μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Διαβάστε επίσης:

Οργή Καρυστιανού για προκλητικό σκίτσο: «Ύβρις και κατάπτωση αξιών, ελπίζω να είναι αυτός ο πάτος»

Πάτρα: Γνωστός στις αρχές ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε ηλικιωμένη και κοριτσάκι – Είχε φυλακιστεί για ναρκωτικά και κλοπές

Κρήτη: Το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε σχεδίαζε και… «μπίζνα» με ψυχικά ασθενείς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MADLEEN
ΚΟΣΜΟΣ

Το μήνυμα των λιμενεργατών της Γένοβας για τον στολίσκο της Γάζας: «Αν χάσουμε την επαφή με τα σκάφη μας… θα κλείσουμε όλη την Ευρώπη»

megara troxaio 7765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μέγαρα: Φορτηγό ανατράπηκε και τυλίχτηκε στις φλόγες – Σώος ο οδηγός, κλειστή η Αθηνών – Κορίνθου

TSIPRAS NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προθέρμανση Τσίπρα ενόψει Θεσσαλονίκης με επίθεση στην κυβέρνηση

kriti speira opla narkotika – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Η ακτινογραφία της σπείρας και το κόλπο με την αγοραπωλησία οικοπέδου – Ναρκωτικά, όπλα, εκρηκτικά στη «φαρέτρα» της – Ανά ομάδες στα δικαστήρια

CAMILLA2
LIFESTYLE

Η Βασίλισσα Καμίλα αντιστάθηκε σε απόπειρα σεξουαλικής επίθεσης ως έφηβη, σύμφωνα με νέο βιβλίο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

paralia-kathisma-new
ΘΕΜΑ

Κάθισμα: Η παραλία-κόσμημα της Λευκάδας που συχνά γίνεται παγίδα θανάτου (Video)

akti (1)
TRAVEL

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ενιαία ακτογραμμή της Ελλάδας - 55 χιλιόμετρα απέραντου γαλάζιου (Video)

gaidouria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ύδρα: Πίσω από την τουριστική εικόνα κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα – Σύνηθες φαινόμενο η κακομεταχείριση ιπποειδών (Photos/Video)

pier marinakis tsipras doukas
ΚΑΛΧΑΣ

«Κυριάκο δώστα όλα» στη ΔΕΘ των 3 ερωτημάτων, η παραδοχή Μαρινάκη, η δεύτερη ραψωδία του Τσίπρα, η νέα δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ και το μήνυμα του Δούκα  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 20:28
MADLEEN
ΚΟΣΜΟΣ

Το μήνυμα των λιμενεργατών της Γένοβας για τον στολίσκο της Γάζας: «Αν χάσουμε την επαφή με τα σκάφη μας… θα κλείσουμε όλη την Ευρώπη»

megara troxaio 7765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μέγαρα: Φορτηγό ανατράπηκε και τυλίχτηκε στις φλόγες – Σώος ο οδηγός, κλειστή η Αθηνών – Κορίνθου

TSIPRAS NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προθέρμανση Τσίπρα ενόψει Θεσσαλονίκης με επίθεση στην κυβέρνηση

1 / 3