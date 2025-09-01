Χαλκιδική: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τρίγλια – Κινητοποιήθηκαν επίγεια και εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή παρέχουν μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

