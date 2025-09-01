Χαλκιδική: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τρίγλια – Κινητοποιήθηκαν επίγεια και εναέρια μέσα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
Συνδρομή παρέχουν μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
