Πάτρα: Γνωστός στις αρχές ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε ηλικιωμένη και κοριτσάκι – Είχε φυλακιστεί για ναρκωτικά και κλοπές

Ποινικό παρελθόν έχει ο 46χρονος που φέρεται να προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό μιας ηλικιωμένης γυναίκας, που μπήκε ασπίδα στην προσπάθειά της να σώσει το 8χρονο κοριτσάκι που συνόδευε.

Η γυναίκα είχε βγάλει για βόλτα το κοριτσάκι κι όταν πήγαν να περάσει το δρόμο, τότε η μηχανή με ταχύτητα έπεσε πάνω τους. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία ο 46χρονος φέρεται να πέρασε το φανάρι με κόκκινο και να έπεσε πάνω στην ηλικιωμένη γυναίκα και στην ανήλικη.

Ο 46χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πατρών από τον οποίο ζήτησε κι έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο στον ανακριτή. Ωστόσο, ο οδηγός της μηχανής που διαμένει μόνιμα στην Πάτρα, είναι παλιός γνώριμος των αστυνομικών αρχών. Αποφυλακίστηκε το 2013, ενώ έχει εκτίσει ποινές για ναρκωτικά και κλοπές.

Ο 46χρονος είχε μείνει για δύο χρόνια στη φυλακή. H θεία του 46χρονου οδηγού μηχανής, τόνισε μιλώντας στο Mega: «Ήταν ατίθασο παιδί».

Πατέρας 8χρονης: «Δεν με νοιάζει εάν είχε ποινικό παρελθόν»

Από την μεριά του ο πατέρας της μικρής που είναι τραυματισμένη έκανε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα βάζοντας το σημείο της τραγωδίας και γράφοντας «Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου και της άτυχης γιαγιάς που θυσίασε την ζωή της για να σώσει την κόρη μου».

«Το παιδί μου έχει πολλά χτυπήματα. Με πνίγει το δίκιο μου. Δεν με νοιάζει εάν είχε ποινικό παρελθόν. Αν με είχε πάρει τηλέφωνο και ζητούσε συγγνώμη, θα του έλεγα ‘δεν πειράζει, το παιδί μου ζει, κοίτα να ξεμπλέξεις’. Δεν με πήρε κανένας τηλέφωνο», είπε ο πατέρας της 8χρονης και συνέχισε:

«Το παιδί μου ξυπνάει τη νύχτα και λέει ‘έρχεται η μηχανή πάνω μου’. Τη γιαγιά τη διέλυσε η μηχανή. Την είδα στο νεκροτομείο, τη διέλυσε».

Όπως ανέφερε ο πατέρας της 8χρονης, ο ίδιος ζήτησε την κόρη του να την παρακολουθήσει ψυχολόγος στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, ωστόσο όπως του είπαν το νοσοκομείο δεν διαθέτει ψυχολόγο.

