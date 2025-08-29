Τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα: Μηχανή παρέσυρε γιαγιά και την εγγονή της – Νεκρή η γυναίκα, τραυματίστηκε η 8χρονη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και η εγγονή της περίπου 8 ετών τραυματίστηκε όταν παρασύρθηκαν από μηχανή μεγάλου κυβισμού στην Ακτη Δυμαίων της Πάτρας στο ύψος της Μαξίμου.
Σύμφωνα με το flamis.gr ο οδηγός της μηχανής έφυγε από το φανάρι (υπάρχει καταγγελία αυτόπτη μάρτυρα πώς έφυγε με κόκκινο, αλλά είναι κάτι που εξετάζεται) και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα.
Χτύπησε την γυναίκα η οποία διέσχιζε το δρόμο κάθετα. Το κοριτσάκι το κρατούσε στο δεξί χέρι και έτσι η μηχανή χτύπησε πρώτα την άτυχη γυναίκα.
Είναι χαρακτηριστικό πως η μηχανή βρέθηκε… στα 150 μέτρα μακριά με τον οδηγό να πέφτει αλλά να τραυματίζεται ελαφρά.
Η γυναίκα κατέληξε, ενώ το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο. Είχε τραύματα αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του.
Η αστυνομία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
Διαβάστε επίσης:
Ζωγράφου: Μπασκέτα σχολείου αποκολλήθηκε και τραυμάτισε μαθητή
Σε ύφεση η φωτιά στα Γρεβενά: Προσήχθη 50χρονος που φέρεται να την προκάλεσε από αμέλεια
Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 31χρονη μητέρα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.