ΕΛΛΑΔΑ

29.08.2025 23:12

Τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα: Μηχανή παρέσυρε γιαγιά και την εγγονή της – Νεκρή η γυναίκα, τραυματίστηκε η 8χρονη

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και η εγγονή της περίπου 8 ετών τραυματίστηκε όταν παρασύρθηκαν από μηχανή μεγάλου κυβισμού στην Ακτη Δυμαίων της Πάτρας στο ύψος της Μαξίμου.

Σύμφωνα με το flamis.gr ο οδηγός της μηχανής έφυγε από το φανάρι (υπάρχει καταγγελία αυτόπτη μάρτυρα πώς έφυγε με κόκκινο, αλλά είναι κάτι που εξετάζεται) και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα.

Χτύπησε την γυναίκα η οποία διέσχιζε το δρόμο κάθετα. Το κοριτσάκι το κρατούσε στο δεξί χέρι και έτσι η μηχανή χτύπησε πρώτα την άτυχη γυναίκα.

Είναι χαρακτηριστικό πως η μηχανή βρέθηκε… στα 150 μέτρα μακριά με τον οδηγό να πέφτει αλλά να τραυματίζεται ελαφρά.

Η γυναίκα κατέληξε, ενώ το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο. Είχε τραύματα αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Η αστυνομία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

