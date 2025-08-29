search
29.08.2025 21:31

Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 31χρονη μητέρα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

29.08.2025 21:31
PERIPOLIKO

Συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, μια 31χρονη από την Ουγκάντα, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μια κοινωνική λειτουργός διαπίστωσε ότι ένα εξάχρονο κορίτσι ήταν μόνο του χωρίς επιτήρηση σε διαμέρισμα 4ου ορόφου σε πολυκατοικία επί της οδού Αγίου Μελετίου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις που απομάκρυναν με ασφάλεια το κορίτσι, ενώ λίγη ώρα αργότερα συνέλαβαν την 31χρονη μητέρα.

Στήριξη Βαρθολομαίου στον Δαμιανό: «Είναι νόμιμος και κανονικός Αρχιεπίσκοπος της Ιεράς Μονής Σινά»

Ανατροπή νταλίκας στον κάθετο άξονα της Εγνατίας οδού στη Σιάτιστα – Καλά στην υγεία του ο οδηγός

Προφυλακίστηκε ο δημοτικός υπάλληλος για τις φωτιές στην Παλλήνη – Αρνείται κάθε εμπλοκή

pamela liam 998- new
LIFESTYLE

«Βόμβα» μεγατόνων από το TΜΖ: Διαφημιστικό κόλπο η σχέση Πάμελα Άντερσον και Λίαμ Νίσον – Δεν υπήρξαν ποτέ ζευγάρι

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για Βασιλίσσης Όλγας: Στραγγαλισμός της αυτοδιοίκησης η μεθόδευση της ΝΔ με την παρέμβαση των τριών υπουργείων

fotia_1508_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ύφεση η φωτιά στα Γρεβενά: Προσήχθη 50χρονος που φέρεται να την προκάλεσε από αμέλεια

hamas
ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Οι Ισραηλινοί όμηροι θα διατρέχουν τους ίδιους κινδύνους με τους μαχητές της όταν ο στρατός επιτεθεί στην πόλη της Γάζας

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 31χρονη μητέρα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

ert_2801_1460-820_new
MEDIA

ΕΡΤ: Έκλεισε «ντιλ» που αξίζει προσοχής για ποδοσφαιρικές μεταδόσεις Α’ Εθνικής

marietta_gourounia
LIFESTYLE

Η... διαφορετική παρέα της Μαριέττας Χρουσαλά στην Άτοκο (photos)

axeloos new
ΕΛΛΑΔΑ

Υδροηλεκτρικό στην Κοιλάδα Αχελώου: Έγκλημα κατά της φύσης και της κοινωνίας, καταγγέλει η Πρωτοβουλία Πολιτών και Φορέων 

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

tsipras zwi karteros nikitas
ΚΑΛΧΑΣ

Τα σενάρια πρόωρης κάλπης, η αδυναμία συγκατοίκησης σε υπουργείο αιχμής, η βεντέτα Ζωής με Τσίπρα, το βαρίδι Καρτερός και η ιδέα Κακλαμάνη για την εξεταστική

