Νταλίκα ανετράπη αργά το μεσημέρι της Παρασκευής στο 1ο χλμ του κάθετου άξονα της Εγνατίας οδού Σιάτιστα -Κρυσταλλοπηγή με αποτέλεσμα να κλείσει το ρεύμα κυκλοφορίας του κάθετου άξονα προς την Κοζάνη.
Τα οχήματα που θέλουν να κατευθυνθούν προς την Κοζάνη η Τροχαία τα κατευθύνει στον κόμβο του Ταξιάρχη στα Γρεβενά και από κει μπορούν να εισέλθουν το ρεύμα της Εγνατίας και να συνεχίσουν το δρόμο τους προς Κοζάνη.
Ο οδηγός της νταλίκας φέρει ελαφρά τραύματα χωρίς να διατρέχει κάποιο κίνδυνο η υγεία του ενώ στο σημείο υπάρχουν γερανοφόρα οχήματα προκειμένου να απομακρύνουν την νταλίκα από το οδόστρωμα και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.
