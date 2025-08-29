search
29.08.2025 19:14

Θεσσαλονίκη: Τα γυρίζει η 45χρονη – Αρνείται ότι οδηγούσε, «είναι σε σοκ» λένε οι δικηγόροι της – Βίντεο με την τρελή πορεία της Porsche

porsche-new

Αρνείται ότι εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος η 45χρονη οδηγός της Porsche που ενεπλάκη στο σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες, τα ξημερώματα της Παρασκευής, στη Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισής της, η κατηγορούμενη υποστηρίζει ότι αμέσως μετά το τροχαίο βγήκε από το όχημα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από φιλικό της πρόσωπο που ακολουθούσε με άλλο αυτοκίνητο. Παράλληλα, αναφέρει ότι στις 6.15 π.μ. έγινε κλήση στην Τροχαία, διάρκειας τριών λεπτών, στην οποία ενημέρωσαν για το περιστατικό.

Η ίδια ισχυρίζεται πως βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και δεν θυμάται τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, καθώς επίσης και αν η ίδια βρισκόταν πίσω από το τιμόνι του πολυτελούς οχήματος.

«Τη στιγμή που χτύπησε σταμάτησε προπορευόμενο όχημα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Αν είναι δυνατόν να μιλάμε για εγκατάλειψη όταν εκείνη την ίδια ώρα ήταν στο νοσοκομείο» τόνισε ο συνήγορός της, προσθέτοντας ότι οι άνθρωποι που ήταν μαζί της είχαν επικοινωνήσει με την αστυνομία.

Για την κατανάλωση αλκοόλ, ο συνήγορος ανέφερε ότι αναμένουν τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων. «Σε εμένα είπε ότι “βγήκα”. Ένας άνθρωπος που έχει φέρει τρεις τούμπες με το αυτοκίνητο, είναι αιμόφυρτος στο νοσοκομείο, έχει γίνει τηλέφωνο στην αστυνομία, είναι δυνατόν να τον βγάζουμε στα μανταλάκια και να μη λέμε δόξα τω Θεώ που έζησε; Υπάρχει διάγνωση από το νοσοκομείο που αναφέρει προσωρινή αμνησία», σημείωσε.

Με τη δικογραφία που σχηματίζεται από την Τροχαία Θεσσαλονίκης, η 45χρονη θα οδηγηθεί το πρωί του Σαββάτου ενώπιον του εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια παραδέχθηκε προανακριτικά ότι εκείνη οδηγούσε την μαύρη Porsche, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων που θα δείξουν με ακρίβεια πόσο αλκοόλ είχε καταναλώσει.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο από το Voria.gr, μερικές εκατοντάδες μέτρα πριν από το σημείο του ατυχήματος, η Porsche, περνά με πολύ μεγάλη ταχύτητα κινούμενη προς τη Χαλκιδική.

Θεσσαλονίκη: Με τον Τρύφωνα Σαμαρά διασκέδαζε η οδηγός της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο – «Δεν ήταν ζαλισμένη»

Θέμα στη Daily Mail έγινε ιδιοκτήτης εστιατορίου από τη Νάξο που έδιωξε Σιωνιστές από το μαγαζί του

Χανιά: Γυναίκα έκανε ηλιοθεραπεία σε προστατευμένο χώρο όπου γεννούν θαλάσσιες χελώνες

