29.08.2025 15:55

Χανιά: Γυναίκα έκανε ηλιοθεραπεία σε προστατευμένο χώρο όπου γεννούν θαλάσσιες χελώνες

29.08.2025 15:55
paralia-xania-new

Αρνητική εντύπωση έχει προκαλέσει το περιστατικό που σημειώθηκε στο Κολυμπάρι Χανίων όπου μια γυναίκα αντί να πάει στην παραλία εντοπίστηκε να κάνει ηλιοθεραπεία μέσα στον περιφραγμένο χώρο που προορίζεται για να γεννούν οι θαλάσσιες χελώνες.

Σύμφωνα με το Flashnews.gr, η γυναίκα απολαμβάνει τον ήλιο αμέρημνη, χωρίς να δείχνει να αντιλαμβάνεται που ακριβώς βρίσκεται. Έχει μάλιστα ξαπλώσει αν γύρω της υπάρχουν πάσαλοι περίφραξης.

Το περιστατικό προκάλεσε εκνευρισμό σε αρκετούς παρευρισκόμενους, που ανησύχησαν για την πιθανή βλάβη στις φωλιές.

Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο αν η γυναίκα αγνόησε σκόπιμα τις σημάνσεις ή αν πρόκειται για απλή άγνοια και αδιαφορία.

