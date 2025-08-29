Αρνητική εντύπωση έχει προκαλέσει το περιστατικό που σημειώθηκε στο Κολυμπάρι Χανίων όπου μια γυναίκα αντί να πάει στην παραλία εντοπίστηκε να κάνει ηλιοθεραπεία μέσα στον περιφραγμένο χώρο που προορίζεται για να γεννούν οι θαλάσσιες χελώνες.

Σύμφωνα με το Flashnews.gr, η γυναίκα απολαμβάνει τον ήλιο αμέρημνη, χωρίς να δείχνει να αντιλαμβάνεται που ακριβώς βρίσκεται. Έχει μάλιστα ξαπλώσει αν γύρω της υπάρχουν πάσαλοι περίφραξης.

Το περιστατικό προκάλεσε εκνευρισμό σε αρκετούς παρευρισκόμενους, που ανησύχησαν για την πιθανή βλάβη στις φωλιές.

Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο αν η γυναίκα αγνόησε σκόπιμα τις σημάνσεις ή αν πρόκειται για απλή άγνοια και αδιαφορία.

