Η τρομακτική περιπέτεια για 8 Έλληνες στο Κιλιμάντζαρο: Το τροχαίο και η νοσηλεία σε πρωτόγονες συνθήκες – Αγωνία για την επιστροφή     

Ξεκίνησαν για ένα ταξίδι αναψυχής σε μερικά από τα πιο όμορφα μέρη της Αφρικής (Κένυα, Τανζανία, Ζανζιβάρη), αλλά τα πράγματα πήραν μία τρομακτική και παραλίγο μοιραία τροπή.

Οκτώ Έλληνες ταξιδιώτες έζησαν και μερικοί από αυτούς ζουν ακόμα μία απίστευτη περιπέτεια, όταν στις 18 Αυγούστου το βανάκι με το οποίο μεταφέρονταν στο αεροδρόμιο του Κιλιμάντζαρο τράκαρε 10 χιλ. πριν φτάσει σε αυτό – μέσα στη νύχτα με… τρακτέρ, που κουβαλούσε τρέιλερ με ζωοτροφές.

Από εκείνη την ώρα ξεκίνησε μία δραματική ιστορία: Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι 8 Έλληνες. Οι δύο αρκετά έως πολύ σοβαρά, άλλοι τέσσερις ελαφρύτερα μεν, αλλά με προβλήματα για ημέρες, ακόμα και μέχρι τώρα, ενώ δύο νεαρές κοπέλες που είχαν την τύχη να κάθονται στο πίσω μέρος του πούλμαν, την γλίτωσαν με μώλωπες.

Πλιάτσικο

Οι οδηγοί και των δύο εμπλεκομένων οχημάτων εξαφανίστηκαν αμέσως, αφήνοντας τους ταξιδιώτες στην τύχη τους – τους δύο εγκλωβισμένους στα σίδερα του βαν – και σε ένα μη διαχειρίσιμο χάος, που παρέπεμπε περισσότερο σε θρίλερ, παρά σε κανονικές ανθρώπινες συνθήκες.

Η κατάσταση άρχισε να γίνεται χειρότερη από την πρώτη στιγμή. Οι μισοί από τους περαστικούς που σταματούσαν προσπάθησαν να βοηθήσουν, αλλά οι άλλοι μισοί επιδόθηκαν σε πλιάτσικο, αρπάζοντας ό,τι μπορούσαν από τις αποσκευές, ακόμα και κάποια κινητά, των τραυματιών.

Με τα χίλια ζόρια και οι 8 μεταφέρθηκαν τελικά σε ένα κέντρο υγείας – κατ’ ευφημισμό μάλλον ήταν τέτοιο – στην πόλη Μόσι της Τανζανίας.

Εκεί όμως οι συνθήκες ήταν αυτό που θα περιέγραφε κανείς με τον πιο επιεική τρόπο ως τριτοκοσμικές. Η υποδομή δεν διέθετε καν τα βασικά. Ακόμα και τα παυσίπονα ήταν σε έλλειψη, ενώ μετά βίας θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κάποιος τις υπηρεσίες ως «πρώτες βοήθειες». Οι εξετάσεις για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχουν ήταν περίπου μία ανέφικτη αποστολή, που έπαιρνε όμως επικίνδυνη τροπή, καθώς ο ένας εκ των δύο σοβαρά τραυματιών μπήκε με αιματοκρίτη 43, τον άφησαν επί 24ωρα χωρίς παρακολούθηση, για να φτάσει στο 28 πριν γίνει κάποια παρέμβαση!

Μεταφορά στο Ναϊρόμπι

Μόλις οι άνθρωποι αντιλήφθηκαν την κατάσταση ξεκίνησαν μία προσπάθεια, μετά από πολλές επικοινωνίες με Ελλάδα και με την πρεσβεία στην Κένυα, να μεταφερθούν στο Ναϊρόμπι. Τουλάχιστον εκεί, υπήρχαν άλλα δεδομένα, μεταξύ των οποίων και ένας Ιταλός γιατρός, που θα μπορούσε να χειρουργήσεις τους δύο πιο σοβαρά τραυματίες. Τον Άγγελο και τον Στέργιο.

Το καλό νέο ήταν ότι οι δύο κοπέλες που είχαν υποστεί μόνο μώλωπες μπορούσαν να ταξιδέψουν αεροπορικώς και έτσι επέστρεψαν στο μεταξύ στην Αθήνα.

Αλλά η περιπέτεια των άλλων είχε πολλά επεισόδια. Διαπίστωσαν για παράδειγμα ότι στην παραμικρή παροχή υπηρεσίας, τους ζητούνταν χρήματα – ακόμα και να πληρώσουν τα… καύσιμα για το ασθενοφόρο.

Συμφώνησαν να πληρώσουν ένα αρκετά σημαντικό ποσό για τη διακομιδή τους από το Μόσι της Τανζανίας στο Ναϊρόμπι με ασθενοφόρο του κέντρου υγείας – μία διαδρομή έξι ωρών από κακοτράχαλους δρόμους. Αλλά μόλις έφτασαν στα σύνορα με Κένυα διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός του ασθενοφόρου δεν είχε… διαβατήριο. Μέχρι να διευθετηθεί το θέμα υπήρξε μία καθυστέρηση πλέον των 3 ωρών, κάνοντας τη διάρκεια του επώδυνου ταξιδιού δεκάωρη με ό,τι σήμαινε αυτό για τους δύο πιο σοβαρά τραυματίες, στους οποίους μετά βίας χορηγούνταν παυσίπονα.

Επεμβάσεις

Στο Ναϊρόμπι, όπου παραμένουν εδώ και κάποιες ημέρες, οι έξι από τους 8 της αρχικής παρέας, η κατάσταση αποδείχθηκε πράγματι πολύ καλύτερη. Οι 4 πιο ελαφρά τραυματίες δέχθηκαν τις ιατρικές βοήθειες, που χρειάζονταν, ενώ ο Άγγελος και ο Στέργιος υποβλήθηκαν στις αναγκαίες επεμβάσεις, οι οποίες πέρα από τους αφόρητους πόνους πήγαν καλά. Ειδικά ο Άγγελος που είναι στην πιο βαριά κατάσταση, πρέπει να είναι οκτώ εβδομάδες σε ακινησία, όπως είπαν οι γιατροί.

Οι γιατροί τους ειδοποίησαν ότι μπορούν (ή πρέπει ίσως) να φύγουν αυτή την Κυριακή 31 Αυγούστου.

Εδώ και μία εβδομάδα, από το περασμένο Σαββατοκύριακο και οι ίδιοι και οι οικογένειές τους προσπαθούν να εξασφαλίσουν την βοήθεια από το υπουργείο Υγείας και το ΕΚΑΒ για την διακομιδή τους στην Αθήνα. Έτσι κι αλλιώς οι δύο εγχειρισμένοι δεν μπορούν να κινηθούν, ενώ χρειάζονται και συνοδούς. Άλλωστε πρόκειται για ένα ταξίδι πλέον των 10 ωρών.

Η διαβεβαίωση του Γεωργιάδη

Το υπουργείο Υγείας και προσωπικά ο Άδωνις Γεωργιάδης διαβεβαίωσε από ημέρες τον πατέρα του Άγγελου σε επικοινωνία που είχε μαζί του, ότι θα γίνουν όλες οι ενέργειες, ώστε να είναι και οι έξι πίσω στην πατρίδα στις αρχές της εβδομάδας. Αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια άλλη συγκεκριμένη ενημέρωση για τα βήματα που ακολουθούν.

Από το ΕΚΑΒ διευκρίνισαν στο topontiki.gr ότι δεν έχουν πάρει ακόμα εντολή για να φύγουν. Σύμφωνα με πηγές οι αποστολές επαναπατρισμού Ελλήνων που είναι εκτός Ε.Ε και τόσο μακριά όπως το Ναϊρόμπι, παίρνουν χρόνο γιατί χρειάζεται πολύ καλή προετοιμασία. Τα πτητικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και ο σχεδιασμός της αποστολής είναι αρμοδιότητα των υπουργείων Εξωτερικών και Υγείας, σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Στην όλη διαδικασία στήριξης των 8 Ελλήνων και ειδικά των 6 που παραμένουν στη Κένυα, συμβάλει και η Δέσποινα Τζανακάκη, Σύμβουλος Πρεσβείας Α’ στο Ναϊρόμπι.

Διαβάστε επίσης

Μη κρατικά ΑΕΙ: Αυλαία με τρία κολέγια και την Κύπρο

Νέος «κόλαφος» από την Eurostat: Ένας στους τέσσερις Έλληνες δεν κάλυψε οδοντιατρικές ανάγκες του το 2024

Υπουργείο Παιδείας: Αυτά είναι τα τέσσερα μη κρατικά Πανεπιστήμια που πήραν άδεια