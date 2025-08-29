Μη κρατικά ΑΕΙ: Αυλαία με τρία κολέγια και την Κύπρο

Παρά τις μεγαλόστομες διακηρύξεις της κυβέρνησης, ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον για ίδρυση παραρτημάτων στην Ελλάδα από μεγάλα και γνωστά πανεπιστήμια του εξωτερικού (διαρροές μιλούσαν για «κολοσσούς» όπως το Harvard ή το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης), η έναρξη της λειτουργίας μη κρατικών ΑΕΙ στη χώρα είναι μάλλον… αντικλιμακτική.

Με βάση τα όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, από το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 στην Ελλάδα θα λειτουργήσουν τέσσερα μη κρατικά ιδρύματα (ή Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, όπως τα ονομάζει ο σχετικός νόμος): The Open University, The University of YORK, The University of Keele και University of Nicosia.

Μια προσεκτική παρατήρηση του σχετικού πίνακα που δημοσιοποίησε το υπουργείο οδηγεί εύκολα στη διαπίστωση ότι τον τίτλο του ΝΠΠE πήραν τρία ιδρύματα που ήδη λειτουργούσαν στην χώρα ως κολέγια συνεργαζόμενα με πανεπιστήμια της αλλοδαπής, με μοναδικό νέο ίδρυμα το University of Nicosia, που δεν είναι άλλο από το πανεπιστήμιο της Λευκωσίας. Ακόμα πιο αποκαλυπτικός είναι ο πίνακας των συνολικών αιτήσεων της ΕΘΑΑΕ, όπου οι 11 στις 12 αφορούν σε κολέγια:

Για την ώρα, η εξέλιξη αυτή δικαιώνει όσους έλεγαν ότι ο νόμος για την ίδρυση των μη κρατικών ΑΕΙ στην Ελλάδα θα αξιοποιηθεί σχεδόν αποκλειστικά για την «πανεπιστημιοποίηση» των ήδη εν λειτουργία κολεγίων – και ότι τα μεγάλα και υψηλού κύρους ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού δύσκολα θα ασχοληθούν (άλλωστε, κάποια από αυτά έχουν ήδη συνεργασίες με δημόσια πανεπιστήμια στη χώρα).

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν δύο ζητήματα, που η κυβέρνηση δεν μοιάζει έτοιμη να απαντήσει:

Το πρώτο αφορά στην πληροφορία ότι η αδειοδότηση των τεσσάρων μη κρατικών ΑΕΙ έγινε κατά παρέκκλιση του νομικού πλαισίου που προβλέπει ότι θα έπρεπε να κατατεθούν αναλυτικά προγράμματα σπουδών, και

αφορά στην πληροφορία ότι η αδειοδότηση των τεσσάρων μη κρατικών ΑΕΙ έγινε κατά παρέκκλιση του νομικού πλαισίου που προβλέπει ότι θα έπρεπε να κατατεθούν αναλυτικά προγράμματα σπουδών, και Το δεύτερο αφορά στο γεγονός ότι μόνο εγκρίθηκαν μόνο τέσσερις από τις 12 αιτήσεις που είχαν γίνει. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι οι απορριφθέντες μπορούν να λάβουν υπόψη τις παρατηρήσεις που έγιναν κατά τη φάση της αξιολόγησης των αιτήσεων, να προβούν στις απαραίτητες βελτιώσεις και να καταθέσουν εκ νέου αίτηση, προσθέτοντας ότι το γεγονός ότι εγκρίθηκαν μόνο τέσσερις αιτήσεις δείχνει και την αυστηρότητα του νομικού πλαισίου.

Ωστόσο, κάποιες «κακές γλώσσες» αναφέρουν ότι στην παραγματικότητα οι αξιολογητές της ΕΘΑΑΕ προβληματίστηκαν πολύ από την συνολική εικόνα, ενώ ο ΕΟΠΠΕΠ διαπίστωσε προβλήματα κτιριολογικής φύσεως.

Εδώ θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι η Πανελλήνια Ένωση Αναγνωρισμένων Κολλεγίων πριν από λίγο καιρό είχε καταγγείλει, μεταξύ άλλων, ότι «η Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας δεν έδινε στη δημοσιότητα τα έγγραφα των εγγυητικών επιστολών και παραβόλων, ώστε να διαπιστωθεί αν τα κεφάλαια προέρχονται όντως από τα ξένα ιδρύματα, όπως ρητά ορίζει ο νόμος και δήλωσε το υπουργείο ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ή αν εμπλέκονται γνωστά εγχώρια επιχειρηματικά συμφέροντα, στην οποία περίπτωση πρέπει να απορριφθούν και οι υπόλοιπες αιτήσεις».

