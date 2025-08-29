search
29.08.2025 11:33

Εντοπίστηκε η ιδιοκτήτρια της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη – Οδηγείται στην Τροχαία για κατάθεση

29.08.2025 11:33
porsche new

Εντοπίστηκε η ιδιοκτήτρια της μαύρης Porsche που εμπλέκεται στο σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Μουδανιών, στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα είναι 45 ετών και είναι ιδιοκτήτρια «νυχάδικων» στην περιοχή.

Παραμένει άγνωστο εάν η ίδια βρισκόταν στο τιμόνι τη στιγμή της σύγκρουσης.

Αυτή τη στιγμή, οδηγείται στην Τροχαία για κατάθεση, προκειμένου να διαπιστωθεί ο ρόλος της στο τροχαίο.

Το σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, λίγο μετά το εμπορικό κέντρο.

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να εκτραπούν της πορείας τους και να προσκρούσουν σε κολώνες και δέντρα.

Το ένα όχημα, μια μαύρη Porsche που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, συγκρούστηκε με το δεύτερο όχημα, το οποίο έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών και στη συνέχεια βγήκε στον παράδρομο και σταμάτησε πάνω σε κολώνα.

Τραυματίστηκαν δύο άτομα – Ο οδηγός της Porsche εγκατέλειψε το σημείο

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα, μία γυναίκα πιο σοβαρά και ένας άνδρας ελαφρύτερα.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός της Porsche αμέσως μετά το τροχαίο έσπασε την ηλιοροφή του αυτοκινήτου και διέφυγε από το σημείο.

