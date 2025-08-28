Αλεξανδρούπολη: 74χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα σε παραλία της Μάκρης

Τραγωδία σημειώθηκε στην Αλεξανδρούπολη όταν 74χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή Αγία Παρασκευή Μάκρης.

Της παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης.

