ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 23:57
28.08.2025 22:55

Αλεξανδρούπολη: 74χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα σε παραλία της Μάκρης

28.08.2025 22:55
φωτογραφία αρχείου

Τραγωδία σημειώθηκε στην Αλεξανδρούπολη όταν 74χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή Αγία Παρασκευή Μάκρης.

Της παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης.

Αλόννησος: 70χρονος επιτέθηκε στο δήμαρχο και συνελήφθη – Υπέστη εγκεφαλικό στο ΑΤ

Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: 54χρονος έπεσε από σκαλωσιά

Άγρια επίθεση σε καρκινοπαθή για τα 500 ευρώ της σύνταξής του

LIFESTYLE

Μπλέικ Λάιβλι: Δεν θα πάει στο γάμο της Τέιλορ Σουίφτ – Μετά την υπόθεση με τον Μπαλντόνι «πάγωσαν» οι σχέσεις τους

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

US Open: Με επιβλητική εμφάνιση στις «32» η Σάκκαρη, 2-0 την Μπόνταρ (Video)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: Ιδανική πρεμιέρα για την Ελλάδα με σούπερ Γιάννη, 75-66 την Ιταλία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League: Με σούπερ εμφάνιση η ΑΕΚ στη League Phase

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ονειρεμένη βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ προκρίθηκαν στη League Phase και συνεχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι (Videos)

ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

