ΕΛΛΑΔΑ

28.08.2025 22:22

Αλόννησος: 70χρονος επιτέθηκε στο δήμαρχο και συνελήφθη – Υπέστη εγκεφαλικό στο ΑΤ

28.08.2025 22:22
alonnisos 665- new

Απίστευτο περιστατικό με άσχημη κατάληξη εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Αλόννησο, όταν πολίτης που διαμαρτυρόταν για τον τόπο που επιλέχθηκε να δημιουργηθεί η μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή Μηλιά, όπου βρίσκεται το οικόπεδό του επιτέθηκε στον δήμαρχο και στη συνέχεια κατέρρευσε στο ΑΤ όπου οδηγήθηκε.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr βλέποντας να γίνονται εργασίες στην περιοχή από συνεργεία ο 70χρονος διαμαρτυρόμενος πολίτης εξέφρασε έντονα στην αντίθεσή του σε εκπροσώπους του δήμου και επιτέθηκε στον δήμαρχο Αλοννήσου, Παναγιώτη Αναγνώστου, ρίχνοντάς του κουτουλιά, σύμφωνα με πληροφορίες.

Κατέρρευσε στο Αστυνομικό Τμήμα

Ο 70χρονος προσήχθη άμεσα στον Αστυνομικό Σταθμό Αλοννήσου όπου λόγω της έντασης που αισθάνθηκε και της πίεσης, κατέρρευσε.

Σύμφωνα πληροφορίες υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και χρήζει άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.

Αυτήν την ώρα ο 70χρονος διακομίστηκε στο λιμάνι του Βόλου συνοδεία γιατρού και αστυνομικών με το ταχύπλοο σκάφος «Άξιον Εστί».

