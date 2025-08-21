Πειραιάς: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα από τη θάλασσα μπροστά στη Σχολή Δοκίμων

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης γυναίκα στη θαλάσσια περιοχή μπροστά από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά.

Άμεσα κινητοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο προχώρησε στην ανάσυρσή της από τη θάλασσα. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στην ακτή και παραδόθηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, που έσπευσε στο σημείο.

Η γυναίκα διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας για παροχή ιατρικής φροντίδας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητά της, ενώ αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις των αρχών.

