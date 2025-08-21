search
21.08.2025 13:11

Πειραιάς: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα από τη θάλασσα μπροστά στη Σχολή Δοκίμων

21.08.2025 13:11
Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης γυναίκα στη θαλάσσια περιοχή μπροστά από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά.

Άμεσα κινητοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο προχώρησε στην ανάσυρσή της από τη θάλασσα. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στην ακτή και παραδόθηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, που έσπευσε στο σημείο.

Η γυναίκα διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας για παροχή ιατρικής φροντίδας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητά της, ενώ αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις των αρχών.

Sergey_Lavrov
ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Η Ευρώπη υπονομεύει όσα πετύχαμε στην Αλάσκα – Έτοιμος να δει τον Ζελένσκι ο Πούτιν αν λυθούν ορισμένα ζητήματα» 

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Από Δευτέρα (25/8) οι πρώτοι της ενημέρωσης στα πόστα τους

van_halen
ΜΟΥΣΙΚΗ

Eddie Van Halen: «Χρυσάφι» σε δημοπρασία για την έμβληματική κιθάρα του, τιμή εκτίμησης πάνω από 2 εκατ. δολάρια (photos/video)

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Καθυστερήσεις πτήσεων: Η καταγγελία της Rayanair, η υποστελέχωση σε ΥΠΑ, «Ελ. Βενιζέλος» και οι προειδοποιήσεις για «αεροπορικά Τέμπη»

balastikova
ΚΟΣΜΟΣ

Τσεχία: Βουλευτής του πρώην πρωθυπουργού προσέλαβε εκτελεστή για να δολοφονήσει το σκυλί της συντρόφου του πρώην συζύγου της

elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

tourismos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Guardian: «Ταϊλάνδη της Ευρώπης» η Ελλάδα - Οι ξένοι κάνουν ονειρεμένες διακοπές, αλλά οι ντόπιοι δεν μπορούν

kalxas-863
ΚΑΛΧΑΣ

Η κυβερνητική επιχείρηση «νοικοκυραίοι», η αδικία σε Άδωνι δια χειρός Σκέρτσου, τα σενάρια για επιστροφή ή κόμμα Σαμαρά και η αυτοκριτική Τσίπρα

kaysonas-new (11)
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται καύσωνας εξπρές - Πότε και πού θα δείξει ο υδράργυρος πάνω από 40 βαθμούς

