ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 12:43
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

21.08.2025 11:11

Θεσσαλονίκη: Διάσωση-θρίλερ στην Επανομή – Άνδρας με SUP έσωσε πατέρα και δύο παιδιά (videos)

21.08.2025 11:11
epanomi_diasosi_2108_1920-1080_new

Ένας χειριστής SUP βρέθηκε στο κατάλληλο μέρος, την κατάλληλη στιγμή, διασώζοντας δύο ανήλικα παιδιά και τον πατέρα τους, που είχαν παρασυρθεί από τα θαλάσσια ρεύματα, στην Επανομή Θεσσαλονίκης.

Ο Ευάγγελος Παπαϊωάννου, που από συγκυρία βρέθηκε με το SUP στο σημείο, κατέγραψε τη στιγμή της διάσωσης του τουρίστα και των δύο ανήλικων παιδιών του. Στο βίντεο, διάρκειας περίπου 10 λεπτών, φαίνεται καρέ καρέ η στιγμή που εντοπίζει τον εξουθενωμένο πατέρα, ρουμανικής καταγωγής, σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και σε πανικό, παραδομένο στα νερά της θάλασσας.

Το περιστατικό έγινε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής (17/8), όταν τα δύο παιδιά, ηλικίας περίπου 13 με 15 ετών, παρασύρθηκαν από τα θαλάσσια ρεύματα της περιοχής, με αποτέλεσμα να απομακρύνονται ολοένα και περισσότερο, αδυνατώντας να κολυμπήσουν προς την ακτή. Τότε ο πατέρας τους επιχείρησε μάταια να τα προσεγγίσει, αφού και ο ίδιος κατέληξε να παρασύρεται από τα κύματα.

«Ήμουν με το SUP στην περιοχή και επέστρεφα στη στεριά, όταν κάποια στιγμή άκουσα τσιρίδες μες στη θάλασσα. Γυρνάω και βλέπω στο βάθος δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, να φωνάζουν “βοήθεια”. Τους πλησίασα και όταν ρώτησα τι συμβαίνει, μου είπαν ότι κολυμπούν για ώρα και δεν μπορούν να βγουν έξω», περιγράφει ο Ευάγγελος Παπαϊωάννου στη Voria.gr.

Γνωρίζοντας καλά την περιοχή, αφού ασχολείται με θαλάσσια σπορ και είναι χειμερινός κολυμβητής, ο κ. Παπαϊωάννου διαπίστωσε πως τα παιδιά κολυμπούσαν κόντρα στο ρεύμα, σε μία προσπάθεια να βγουν ξανά στο σημείο από το οποίο είχαν βουτήξει στη θάλασσα. «Τους είπα ότι κολυμπούν σε λάθος κατεύθυνση και ότι πρέπει να κολυμπήσουν από την αντίθετη για να βοηθηθούν και να τους βγάλει το κύμα από μόνο του προς τα έξω. Δεν μπορούσα να τραβήξω δύο άτομα με τη σανίδα και όταν τους είπα ότι θα είμαι δίπλα τους για να βγούμε μαζί στη στεριά, μου είπαν “άσε μας εμάς, τον πατέρα μας πήγαινε να βοηθήσεις”».

Αφού τα παιδιά τον διαβεβαίωσαν ότι έχουν τις δυνάμεις να βγουν μόνα τους στην ακτή, επιχείρησε να βρει τον πατέρα τους. «Κοίταξα αμέσως γύρω μου, στην αρχή δεν τον είδα. Σηκώθηκα όρθιος πάνω στη σανίδα και έτσι τον είδα για δύο-τρία δευτερόλεπτα, γιατί αυτός μία βυθιζόταν μία έβγαινε στην επιφάνεια» συνεχίζει ο κ. Παπαϊωάννου, τονίζοντας πως στην περιοχή είχε αρκετό αέρα και κύμα. «Ήταν σε μία κατάσταση ημιλιπόθυμη, σε πανικό, σε σοκ. Δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Με το που με είδε σηκώθηκε λίγο, πιάστηκε από τη σανίδα αλλά δεν μπορούσε να κρατηθεί καλά, γλιστρούσε, έβηχε, ξερνούσε νερό. Του κράτησα λίγο τα χέρια για να μπορέσει να κρατηθεί στη σανίδα, γιατί δεν είχε δυνάμεις, είχε εξαντληθεί τελείως ο άνθρωπος. Κάτσαμε ένα πεντάλεπτο, μιλήσαμε λίγο για να τον ηρεμήσω και εκεί άρχισε να αναπνέει. Αφού συνήλθε και ένιωσε έτοιμος, του είπα πώς να κρατηθεί από τη σανίδα και σιγά σιγά βγήκαμε έξω».

Στη στεριά, τα παιδιά που είχαν ήδη καταφέρει να βγουν έξω, υποδέχθηκαν τον πατέρα τους με αγκαλιές και ευχαρίστησαν τον άνθρωπο που η τυχαία παρουσία του στη θάλασσα αποδείχθηκε σωτήρια για την οικογένεια. «Ήμασταν έτοιμοι με την παρέα μου να φύγουμε. Είχα ήδη κάνει μία βόλτα με το SUP και τελευταία στιγμή αποφάσισα να πάρω την κάμερα από το αμάξι και να κάνω μία δεύτερη βόλτα για να τραβήξω βίντεο και να το στείλω σε έναν φίλο. Αυτή η ιστορία έγινε επειδή εγώ καθυστέρησα να γυρίσω στο αυτοκίνητο πέντε με δέκα λεπτά» αναφέρει ο κ. Παπαϊωάννου, καταδεικνύοντας ότι η συμβολή του στη διάσωση της οικογένειας ήταν καθαρά θέμα τύχης και συγκυρίας.

