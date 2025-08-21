Ναύπλιο: Μαζική τροφική δηλητηρίαση στις φυλακές

Σοβαρό περιστατικό μαζικής τροφικής δηλητηρίασης καταγράφηκε στις Δικαστικές Φυλακές Ναυπλίου.

Συγκεκριμένα τριάντα έγκλειστοι, το απόγευμα της Τετάρτης 20 Αυγούστου, εμφάνισαν συμπτώματα που υποδηλώνουν τροφική δηλητηρίαση.

Επτά από τους κρατούμενους χρειάστηκε να εισαχθούν και να νοσηλευτούν στο Νοσοκομείο Ναυπλίου.

Οι υπόλοιποι παρέμειναν κλινήρεις στο κατάστημα κράτησης και βρίσκονται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των αιτιών του περιστατικού.

Διαβάστε επίσης

Άγιος Δημήτριος: 17χρονος επιτέθηκε σε γυναίκα και της έκλεψε την αλυσίδα από τον λαιμό

Φωτιά στο Πηγάδι Ηλείας: Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα – Έχουν καεί 20 στρέμματα

Eurostat: Θλιβερή πρωτιά για την Ελλάδα – 1 στους 5 Έλληνες δεν έλαβε την ιατρική περίθαλψη που χρειάστηκε το 2024