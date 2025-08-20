Φωτιά στο Πηγάδι Ηλείας: Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα – Έχουν καεί 20 στρέμματα

Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα της Τετάρτης (20/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πηγάδι Ηλείας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

Καλύτερη η εικόνα στην περιοχή Πηγάδι Όλγας Τραγανού

Καλύτερη είναι η εικόνα στην περιοχή Πηγάδι Όλγας Τραγανού, όπου έχει περιοριστεί η πυρκαγιά και ελέγχεται από τις δυνάμεις, σύμφωνα με το ilialive.gr.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις έχει κάψει μια έκταση περίπου 20 στρεμμάτων.

