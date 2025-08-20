Φωτιά στο Πηγάδι Ηλείας: Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα – Έχουν καεί 20 στρέμματα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα της Τετάρτης (20/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πηγάδι Ηλείας.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.
Καλύτερη είναι η εικόνα στην περιοχή Πηγάδι Όλγας Τραγανού, όπου έχει περιοριστεί η πυρκαγιά και ελέγχεται από τις δυνάμεις, σύμφωνα με το ilialive.gr.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις έχει κάψει μια έκταση περίπου 20 στρεμμάτων.
Διαβάστε επίσης:
Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά των Χανίων
Eurostat: Θλιβερή πρωτιά για την Ελλάδα – 1 στους 5 Έλληνες δεν έλαβε την ιατρική περίθαλψη που χρειάστηκε το 2024
Μπαράζ επιχειρήσεων της αστυνομίας για ναρκωτικά και εκβιασμούς σε νησιά – Καταδρομικές και σε καταυλισμούς Ρομά στη Δυτική Αττική
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.