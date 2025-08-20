Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά των Χανίων

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ έγινε στα ανοιχτά των Χανίων το απόγευμα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 24 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων.

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης ήταν 54,8 χιλιόμετρα.

