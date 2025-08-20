Πάτρα: Ερωτήματα για τη φωτιά κοντά στο Γηροκομείο – Η έκθεση της Πυροσβεστικής που καταρρίπτει το αφήγημα του εμπρησμού και τα «θύματα δικαστικής πλάνης»

Ερωτήματα δημιουργεί η έκθεση των αξιωματικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) που πραγματοποίησαν αυτοψία στην περιοχή του Γηροκομείου της Πάτρας, καθώς όχι μόνο δεν φέρεται να βρέθηκε εμπρηστικός μηχανισμός στην πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στο σημείο, αλλά ως αιτία της φωτιάς αναφέρεται η κηλίδωση, δηλαδή η μεταφορά καύτρας μέσω του ανέμου από πυρκαγιά σε άλλη περιοχή. Σημειώνεται ότι έχουν ήδη προφυλακιστεί οι δύο κατηγορούμενοι, 25 και 21 ετών.

Ο Ανδριανός Γκουρμπάτσης πρώην υπαρχηγός της πυροσβεστικής, νομικός-ειδικός ερευνητής και δικαστικός πραγματογνώμονας, τους χαρακτηρίζει «θύματα δικαστικής πλάνης».

Χθες (19/08), ο 25χρονος και ο 21χρονος, που φέρονται να εμπλέκονται στην καταστροφική πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου προφυλακίστηκαν με τη σύμφωνη γνώμη της Ανακρίτριας και του Εισαγγελέα, παρόλο που η αυτοψία της Δ.Α.Ε.Ε. (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού) δεν αναφέρει στην έκθεση της για εμπρησμό.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο νεαρών, Θεοφάνης Α. Χριστόπουλος και Παναγιώτης Σ. Καποτάς, κάνουν λόγο για «άδικη απόφαση». Υποστηρίζουν ότι οι δυο νεαροί «έσπευσαν να βοηθήσουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών με αυταπάρνηση, βρίσκονται σήμερα στη φυλακή χωρίς να ληφθούν υπόψη τα ουσιώδη στοιχεία που ανατρέπουν την κατηγορία».

«Μετά την έκθεση αυτοψίας της Δ.Α.Ε.Ε. που αναφέρει ξεκάθαρα ότι η πυρκαγιά αυτή οφείλεται στο φαινόμενο της Κηλίδωσης θεωρώ ότι ένας άλλος εθελοντής έπεσε θύμα δικαστικής πλάνης».

Να σημειωθεί ότι όταν επρόκειτο να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας ο 25χρονος κατηγορούμενος που είχε συλληφθεί πρώτα συνέβη ένα απρόσμενο περιστατικό. Ένας 21χρονος άνδρας που τη μέρα της πυρκαγιάς οδηγούσε το μηχανάκι με το οποίο μετέβη στο σημείο ο 25χρονος προκειμένου, όπως ισχυρίστηκαν να βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, προσήλθε αυτοβούλως έξω από το γραφείο της Ανακρίτριας προκειμένου να καταθέσει. Ωστόσο, και ενώ αναμενόταν να εξεταστεί ως μάρτυρας, εκδόθηκε εναντίον του ένταλμα σύλληψης με τον χαρακτηρισμό του ως «υπόπτου διαφυγής», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των συνηγόρων υπεράσπισης του 25χρονου, Θεοφάνη Χριστόπουλου και Παναγιώτη Καποτά.

Η έκθεση των αρμοδίων αξιωματικών της Πυροσβεστικής, που δημοσίευσε το ereportaz.gr, καταρρίπτει το αφήγημα του εμπρησμού στην πυρκαγιά στο Γηροκομείο, με την υπόθεση να παραπέμπει σε αυτή του Θεοδόση Κακούρη, που τον Αύγουστο του 2021 και ενώ βοηθούσε εθελοντικά σε κατάσβεση μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττική συνελήφθη με την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση. Στη συνέχεια προφυλακίστηκε για 11 μήνες στις φυλακές Κορυδαλλού για να δικαιωθεί πανηγυρικά ένα χρόνο μετά, όταν στις 11 Ιουλίου 2022 κρίθηκε ομόφωνα αθώος στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών.

Όπως αναφέρουν, παρά την επισταμένη έρευνα που έκαναν «δεν βρέθηκε κανένα υπόλειμμα γνωστού εμπρηστικού μηχανισμού ή ίχνη/ενδείξεις οποιασδήποτε ενέργειας ή παράλειψης ή εν γένει άλλης πρόσφατης ανθρώπινης παρουσίας ή άλλης δραστηριότητας ή φυσικών . φαινομένων που να συνάδει με κάποιο τρόπο / είδος δημιουργίας έναυσης».

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ δεν εντόπισαν, «ίχνη / υπολείμματα προηγούμενης καύσης σβησμένης μερικώς ή πλήρως, πρόσφατα ίχνη διέλευσης οχήματος στο έδαφος πλησίον του σημείου, απορριφθέντα αντικείμενα όπως αποτσίγαρα, αναπτήρες, μπαταρίες, σπίρτα κλπ, κάλυκες, φυσίγγια, βεγγαλικά κλπ, γυαλί / κρύσταλλο / φακό ή θραύσμα παραβολικού σχήματος ή άλλο αντικείμενο με τέτοια χαρακτηριστικά / ιδιότητες κτλ».

Η ανακοίνωση των δικηγόρων των κατηγορούμενων:

«Σε σχέση με την εξέλιξη της σημερινής διαδικασίας ενώπιον της Ανακρίτριας Πατρών, κρίνουμε αναγκαίο να διευκρινίσουμε τα εξής:

Ο 21χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο οποίος από την πρώτη στιγμή έχει τεθεί επανειλημμένα στη διάθεση των αρμοδίων αρχών, σήμερα προσήλθε αυτοβούλως έξω από το γραφείο της Ανακρίτριας προκειμένου να καταθέσει. Παρέδωσε μάλιστα την αστυνομική του ταυτότητα, αποδεικνύοντας εμπράκτως τη βούλησή του να συνδράμει με κάθε τρόπο στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ωστόσο, και ενώ αναμενόταν να εξεταστεί ως μάρτυρας, εκδόθηκε εναντίον του ένταλμα σύλληψης με τον χαρακτηρισμό του ως «υπόπτου διαφυγής». Το γεγονός αυτό δημιουργεί εύλογες απορίες:

Πώς είναι δυνατόν να θεωρηθεί ύποπτος φυγής ένας νέος άνθρωπος που ουδέποτε επιχείρησε να διαφύγει και αντιθέτως εμφανίστηκε οικειοθελώς ενώπιον των αρχών;

Με ποια βάση μπορεί να στηρίζεται ένας τέτοιος ισχυρισμός, όταν μέχρι σήμερα δεν είχε καν κληθεί να απολογηθεί ή να καταθέσει ώστε να υπάρχει περιθώριο για αντιφάσεις;

Ο 21χρονος δεν επιχείρησε ποτέ να αποφύγει τη Δικαιοσύνη· αντιθέτως, η σημερινή του παρουσία καταδεικνύει την εμπιστοσύνη του στις θεσμικές διαδικασίες και την πρόθεσή του να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Προσήλθε αυτοβούλως ήδη από την 13-8-2025 στην αστυνομία και δήλωσε την ιδιότητα του, του οδηγού της μηχανής.

Κρατήθηκε και εξετάστηκε για πολλές ώρες το απόγευμα της 13-8-2025, εξετάστηκε εξονυχιστικά και η μοτοσικλέτα του και αφέθηκε ελεύθερος.

Η μεταβολή της ιδιότητάς του από μάρτυρα σε κατηγορούμενο τη στιγμή που βρισκόταν ήδη ενώπιον των αρχών αναδεικνύει την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή και νηφαλιότητα στη διερεύνηση της υπόθεσης. Η Δικαιοσύνη καλείται να σταθμίσει όλα τα πραγματικά δεδομένα με αμεροληψία, ώστε να αποδοθεί η αλήθεια.

Η κοινωνία της Πάτρας δεν πρέπει να παρασυρθεί από εσφαλμένες εντυπώσεις. Η υπόθεση αφορά έναν νέο άνθρωπο με διάθεση προσφοράς, ο οποίος αντί να αναγνωριστεί για τη συνδρομή του, κινδυνεύει να αντιμετωπιστεί άδικα.

Με σεβασμό στη μεγάλη καταστροφή που υπέστη η πόλη και με απόλυτη συναίσθηση της ανάγκης να αποδοθούν ευθύνες στους πραγματικούς υπαίτιους, δηλώνουμε εκ νέου ότι θα υπερασπιστούμε με όλα τα νόμιμα μέσα τον εντολέα μας απέναντι σε κάθε άδικη στοχοποίηση.

Οι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι των κατηγορουμένων.

Θεοφάνης Α. Χριστόπουλος

Παναγιώτης Σ. Καποτάς»

