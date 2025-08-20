Μπαράζ επιχειρήσεων της αστυνομίας για ναρκωτικά και εκβιασμούς σε νησιά – Καταδρομικές και σε καταυλισμούς Ρομά στη Δυτική Αττική

Επιχειρήσεις πραγματοποιεί η αστυνομία τόσο σε δημοφιλή νησιά της χώρας όσο και σε άλλες ηπειρωτικές περιοχές, με στόχο την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και άλλων παραβατικών συμπεριφορών.

Κατά πληροφορίες, επιχειρήσεις έχουν γίνει από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) για ναρκωτικά και εκβιασμούς – μεταξύ άλλων – σε Κεφαλονιά, Σκιάθο, Μύκονο, Σαντορίνη και Καλαμάτα.

Μάλιστα, στην Κεφαλονιά έγιναν και τρεις συλλήψεις ατόμων για ναρκωτικά, ενώ όπως επισημαίνουν οι αρμόδιες Αρχές, οι επιχειρήσεις αυτές θα συνεχιστούν.

Μεγάλες επιχειρήσεις πραγματοποιούνται και στην Δυτική Αττική σε καταυλισμούς Ρομά στη Δυτική Αττική. Σε πλυντήριο αυτοκινήτων στη Λεωφόρο Φυλής, βρέθηκαν οχήματα χωρίς πινακίδες. Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., των ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ έχοντας μαζί τους και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά για τον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών, ενώ έγιναν ειδικές έρευνες για ρευματοκλοπή σε σπίτια στην περιοχή. Οι αστυνομικές δυνάμεις φέρονται να προχώρησαν σε 8 συλλήψεις που αφορούν ρευματοκλοπές και ναρκωτικά.

Υπενθυμίζεται ότι χθες σε σπίτι στο Μενίδι εντοπίστηκαν ναρκωτικά και ρόπαλα.

