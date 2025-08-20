Φυλακές Κορυδαλλού: Έφοδος της ΕΛΑΣ σε κελιά – Τέσσερις συλλήψεις, κατασχέθηκαν μαχαίρια και κινητό (photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ στις φυλακές Κορυδαλλού, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Αυγούστου, συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί και ένας ημεδαπός, έγκλειστοι στο Κατάστημα Κράτησης.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατασχέθηκαν 3 αυτοσχέδια μαχαίρια, σουγιάς και κινητό τηλέφωνο, απόρροια των στοχευμένων ερευνών που διενεργήθηκαν, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού σε 9 κελιά, κατόπιν διερεύνησης και αξιοποίησης πληροφοριών.
Ακόμα, εντοπίστηκαν κρυμμένες σε θάμνους στον εξωτερικό χώρο πτέρυγας 7 συσκευασίες με μικροποσότητα κάνναβης.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
