Φυλακές Κορυδαλλού: Έφοδος της ΕΛΑΣ σε κελιά – Τέσσερις συλλήψεις, κατασχέθηκαν μαχαίρια και κινητό (photos)

Σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ στις φυλακές Κορυδαλλού, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Αυγούστου, συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί και ένας ημεδαπός, έγκλειστοι στο Κατάστημα Κράτησης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατασχέθηκαν 3 αυτοσχέδια μαχαίρια, σουγιάς και κινητό τηλέφωνο, απόρροια των στοχευμένων ερευνών που διενεργήθηκαν, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού σε 9 κελιά, κατόπιν διερεύνησης και αξιοποίησης πληροφοριών.

Ακόμα, εντοπίστηκαν κρυμμένες σε θάμνους στον εξωτερικό χώρο πτέρυγας 7 συσκευασίες με μικροποσότητα κάνναβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

