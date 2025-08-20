search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 14:40
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.08.2025 13:47

Φυλακές Κορυδαλλού: Έφοδος της ΕΛΑΣ σε κελιά – Τέσσερις συλλήψεις, κατασχέθηκαν μαχαίρια και κινητό (photos)

20.08.2025 13:47
koridallos_2008_1460-820_new

Σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ στις φυλακές Κορυδαλλού, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Αυγούστου, συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί και ένας ημεδαπός, έγκλειστοι στο Κατάστημα Κράτησης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατασχέθηκαν 3 αυτοσχέδια μαχαίρια, σουγιάς και κινητό τηλέφωνο, απόρροια των στοχευμένων ερευνών που διενεργήθηκαν, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού σε 9 κελιά, κατόπιν διερεύνησης και αξιοποίησης πληροφοριών.

Ακόμα, εντοπίστηκαν κρυμμένες σε θάμνους στον εξωτερικό χώρο πτέρυγας 7 συσκευασίες με μικροποσότητα κάνναβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Πτώση ατόμου στις γραμμές του ΗΣΑΠ στο Ηράκλειο – Στο σημείο η πυροσβεστική

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό και έναν τραυματία στην Πέτρου Ράλλη

Βγαίνει το συρματόπλεγμα από την Πορτάρα – Ο Δήμος Νάξου κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Sharon Stone: Η αποκαλυπτική φωτογράφιση για το ισπανικό «Harper’s Bazaar» (photos)

famellos_periodeia_2008_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Επίσκεψη Φάμελλου στις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής: «Άμεσα μέτρα στήριξης αλλά και αποκατάστασης» (photos/video)

koutsoubas-peletidis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας από Πάτρα: «Εγκληματικές οι ευθύνες της κυβέρνησης στις πυρκαγιές – Συστράτευση για να διεκδικήσουμε όσα απαιτούνται»

upofantis_kaymenou
MEDIA

ACTION24: Το νέο δίδυμο στην καθημερινή εκπομπή «Πρωινή ζώνη»

Sergey_Lavrov
ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ σε ΗΠΑ: «Να καταλάβουν ότι συζήτηση για θέματα ασφαλείας χωρίς τη Ρωσία, είναι αδιέξοδη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

PODCAST STAVROPOULOU SITE 21.08
PODCASTS

Podcast - Βίκυ Σταυροπούλου: «Η κόρη μου Δανάη Μπάρκα δοκιμάστηκε στον πιο σκληρό τομέα, στην τηλεόραση»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

agios-eustratios-new
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Ευστράτιος: Το πιο απομονωμένο νησί του Αιγαίου μετατράπηκε από τόπος σκληρής εξορίας σε επίγειο παράδεισο (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 14:40

Sharon Stone: Η αποκαλυπτική φωτογράφιση για το ισπανικό «Harper’s Bazaar» (photos)

famellos_periodeia_2008_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Επίσκεψη Φάμελλου στις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής: «Άμεσα μέτρα στήριξης αλλά και αποκατάστασης» (photos/video)

koutsoubas-peletidis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας από Πάτρα: «Εγκληματικές οι ευθύνες της κυβέρνησης στις πυρκαγιές – Συστράτευση για να διεκδικήσουμε όσα απαιτούνται»

1 / 3