Πτώση ατόμου στις γραμμές του ΗΣΑΠ στο Ηράκλειο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ενα άτομο βρέθηκε στις γραμμές του τρένου στον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Νέο Ηράκλειο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το άτομο έπεσε περίπου στις 13:00 στις ράγες και κλήθηκε η πυροσβεστική.
Το άτομο που έπεσε στις ράγες απομακρύνθηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Προς το παρόν είναι άγνωστη η κατάσταση της υγείας του.
Λόγω του περιστατικού, η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς- Ά.Πατήσια και Ειρήνη-Κηφισιά.
Ως εκ τούτου εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Περισσός, Πευκάκια, Νέα Ιωνία και Ηράκλειο.
