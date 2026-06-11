Καταρρέει σε… αργή κίνηση η κυβέρνηση Στάρμερ: Παραιτήθηκε ξαφνικά ο υπουργός Άμυνας

Ο Τζον Χίλι παραιτήθηκε αιφνιδιαστικά από τη θέση του υπουργού Άμυνας, προειδοποιώντας τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Σερ Κίρ Στάρμερ ότι το σχέδιο επενδύσεων στον τομέα της άμυνας (DIP) «υπολείπεται κατά πολύ των απαιτήσεων».

Η αιφνιδιαστική παραίτησή του έρχεται εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στο Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με τη δημοσίευση του επί μακρόν αναβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου, το οποίο θα καθορίσει τον τρόπο χρηματοδότησης του νέου εξοπλισμού και των αμυντικών υποδομών κατά την επόμενη δεκαετία, μετά από την αναθεώρηση των δυνατοτήτων της Βρετανίας τον Ιούνιο του περασμένου έτους.

Στην επιστολή παραίτησής του προς τον πρωθυπουργό – την οποία, όπως είπε, «ποτέ δεν περίμενε να γράψει» – ο κ. Χίλι κατηγόρησε τον Στάρμερ και τον υπουργό Οικονομικών ότι «δεν ήταν διατεθειμένοι να διαθέσουν τους πόρους που χρειάζεται η χώρα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της σε αυτή την εποχή αυξανόμενων απειλών».

Ο κ. Χίλι δήλωσε ότι έλαβε το απόγευμα της Δευτέρας μια οικονομική ρύθμιση για το πρόγραμμα, η οποία «υπολείπεται κατά πολύ των απαιτήσεων», με επιπλέον στήριξη να παρέχεται μετά το 2030, ενώ «η επιτακτική ανάγκη για επιτάχυνση της ετοιμότητας για μάχη αφορά τα δύο πρώτα χρόνια». «Αφού σας εξήγησα ότι δεν θα μπορούσα να αποδεχθώ μια συμφωνία για το DIP που δεν παρέχει στις δυνάμεις μας τους πόρους που χρειάζονται, δεν μου μένει άλλη επιλογή από το να υποβάλω την παραίτησή μου ως υπουργός Άμυνας», έγραψε.

Ο Χίλι είναι ο δεύτερος υπουργός της κυβέρνησης Στάρμερ που παραιτείται, μετά τον υπουργό Υγείας Γουές Στρίτινγκ, αυξάνοντας την πίεση στον Βρετανό πρωθυπουργό, ο οποίος βλέπει την υποστήριξη στο πρόσωπό του – και στην κυβέρνησή του – να καταρρέει σχεδόν καθημερινά.

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