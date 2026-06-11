ΜΜΕ ΗΠΑ: Καμπάνια διαμαρτυρίας στο CBS για το «60 Minutes»

Ανησυχία για την αλλοίωση του χαρακτήρα (ή και την καταστροφή) του περίφημου «60 Minutes» έχει προκαλέσει στη αμερικανική κοινή γνώμη – και όχι μόνον αυτή – η πρόσφατη κρίση που ξέσπασε στο εβδομαδιαίο ειδησεογραφικό μαγκαζίνο του CBS με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί καμπάνια διαμαρτυρίας μέσω του μη κερδοσκοπικού Οργανισμού ActionNetwork στο πλαίσιο του οποίου έχει σχηματιστεί το Juggernaut Project, ένα ταχέως αναπτυσσόμενο κίνημα πολιτών τους οποίους ενώνει «ο κοινός αγώνας για προοδευτική αλλαγή».

«Πείτε στο CBS: Σταματήστε την καταστροφή του «60 Minutes» είναι ο τίτλος της δράσης με την οποία συντάσσονται – και συνυπογράφουν – δεκάδες τηλεοπτικοί παραγωγοί, στελέχη και διακεκριμένοι πρώην συντελεστές του προγράμματος, μεταξύ των οποίων οι Νταν Ράδερ, Στίβ Κροφτ και Κέιτι Κάρικ.

«Η καταστροφή της εκπομπής «60 Minutes» αποτελεί άμεση επίθεση στην συντακτική ανεξαρτησία» αναφέρει το κείμενο της επιστολής με αποδέκτη τον διευθύνοντα σύμβουλο της Paramount Skydance, Ντέιβιντ Έλισον, μητρικής εταιρείας του CBS.

Με την καμπάνια καταγγέλλουν την μαζική εκδίωξη μελών της δημοσιογραφικής ομάδας και των ανταποκριτών της εκπομπής και ζητούν γραπτή δέσμευση για την συντακτική ανεξαρτησία του «60 Minutes» απέναντι σε πολιτικές και εταιρικές πιέσεις.

«Το CBS δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι υπερασπίζεται τη δημοσιογραφία ενώ παράλληλα εκτοπίζει δημοσιογράφους και παραγωγούς που προστατεύουν την συντακτική ανεξαρτησία και αποκαλύπτουν καταχρήσεις εξουσίας», αναφέρει σε ένα σημείο της η επιστολή διαμαρτυρίας και μερικές παραγράφους πιο κάτω διατυπώνεται η προτροπή: «Στείλτε την επιστολή σας στην ηγεσία του CBS News και της Paramount τώρα. Απαιτήστε να σταματήσουν να τιμωρούν δημοσιογράφους και παραγωγούς που καλύπτουν τις αποτυχίες του Τραμπ και να σταματήσουν να αποκρύπτουν την αλήθεια για τις απελάσεις, την κακοποίηση στις φυλακές και την κακοδιοίκηση της κυβέρνησης».

«Αυτό που διακυβεύεται», υποστηρίζει η επιστολή, «δεν είναι μόνο το μέλλον του πιο σημαντικού και τηλεοπτικού δημοσιογραφικού προγράμματος με πολυετή αδιάλειπτη παρουσία σε αυτή τη χώρα, αλλά το μέλλον του ελεύθερου και ανεξάρτητου Τύπου στην Αμερική».

Η απήχηση της καμπάνιας προς το παρόν δεν μπορεί να σταθμιστεί διότι η ψηφιακή διαμαρτυρία διακινείται από διάφορες πλατφόρμες ακτιβισμού, προοδευτικές οργανώσεις και ιστοσελίδες.

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