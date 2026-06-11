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11.06.2026 12:24

Περιφερειακά κανάλια: Συζήτηση και ψηφοφορία αναμένεται σήμερα στη Βουλή για το σχέδιο αδειοδότησης τους

11.06.2026 12:24
Tileorasi

Ένα ακόμα βήμα πιο κοντά στην τακτοποίηση του τηλεοπτικού τοπίου (εκκρεμεί η υπόθεση θεματικών αδειών, αν και εφόσον ωριμάσουν οι συνθήκες) γίνεται σήμερα με την συζήτηση και ψήφιση της πρότασης νόμου για τις άδειες λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας.

Ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υπογράμμισε τα θετικά του πλαισίου, που έχει ως «αιχμή» τη διαφάνεια.

Με το προς ψήφιση νομοσχέδιο τακτοποιείται εκκρεμότητα 28 ετών. Δεν ορίζει η κυβέρνηση ποιες και πόσες άδειες θα δοθούν, καθότι όπως τονίζεται, είναι καθαρά τεχνικό ζήτημα.

Οι αρμόδιες αρχές- ΕΣΡ και ΕΕΤΤ- ορίζουν τον  αριθμό αδειών και την διαδικασία αδειοδότησης και το πλαφόν στον πολυπλέκτη, σύμφωναμε τη χωρητικότητα του.

Ο αριθμός των αδειών θα είναι τουλάχιστον ίσος με τα εν λειτουργία αυτή τη στιγμή κανάλια. Αναβαθμίζεται το οπτικοακουστικό προϊόν καθώς η μετάδοση του θα πραγματοποιείται σε τεχνολογικό πρωτόκολλο υψηλής ευκρίνειας και μάλιστα δωρεάν, καθώς η τεχνολογική μετάβαση είναι επιδοτούμενη από το κράτος, μέσω του υπουργείου Οικονομίας,  σε βάθος τριετίας, όπως επίσης και το μηνιαίως κόστος εκπομπής προς τον πάροχο του δικτύου (DIGEA).

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