search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 12:00
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.08.2025 11:28

Φωτιές: Από σήμερα οι αιτήσεις των πολιτών για οικοσκευή και επίδομα πρώτων αναγκών

20.08.2025 11:28
SPITI NEW

Από σήμερα, 20 Αυγούστου μπορούν οι πολίτες να μεταβούν στους οικείους δήμους τους και να αιτηθούν τα χρήματα που έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων αναγκών, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

«Η διαδικασία με τις αυτοψίες έχει ολοκληρωθεί.

Τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών με τα κλιμάκια τους μετέβησαν στις πληγείσες περιοχές, σε όλες, έχει γίνει πλήρης καταγραφή με βάση τα στοιχεία τα οποία τους έδωσε η Τοπική Αυτοδιοίκηση, έγινε επιτόπια καταγραφή και κάναμε τις συσκέψεις με τους τοπικούς παράγοντες, με τον Δήμο και με την Περιφέρεια, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε ένα σφιχτό πλαίσιο, να μειώσουμε τις ημερομηνίες γύρω από την όλη διαδικασία η οποία θα ξεκινήσει για την καταβολή των αποζημιώσεων» ανέφερε στο Πρώτο Πρόγραμμα ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος.

Από σήμερα, 20 Αυγούστου μέχρι 1η Σεπτεμβρίου μαζί με το δελτίο της αυτοψίας, το Ε1 και το Ε9 τους, οι πολίτες μπορούν να πάνε στο Δήμο να κάνουν μια αίτηση. 

Μετά την 1η Σεπτεμβρίου θα σταλούν στο υπουργείο όλα αυτά τα έγγραφα, θα στείλουν οι δήμοι τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα, ούτως ώστε να κάνουμε έναν έλεγχο εμείς και μετά να αποσταλουν τα χρήματα

«Αυτά τα χρήματα σε ό,τι έχει να κάνει με την οικοσκευή είναι 2, 4 και 6 χιλιάρικα ανάλογα με την διαβάθμιση την οποία έχει η ζημιά στο σπίτι του καθενός, για τα πράσινα είναι δύο χιλιάρικα, για τα κίτρινα είναι τέσσερα, για τα κόκκινα είναι έξι χιλιάδες και είναι 600€ το επίδομα πρώτων αναγκών.

Για τους πολίτες, οι οποίοι είναι κίτρινα και κόκκινα τα σπίτια τους έχουν την δυνατότητα από σήμερα, να νοικιάσουν ένα σπίτι.

Ξεκινάει το ποσό της επιδότησης πάνω στο ενοίκιο από 300 ευρώ και φτάνει μέχρι τα 500, ανάλογα με τα πόσα μέλη έχει η οικογένεια και φυσικά μετά την Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία μέχρι τέλος Σεπτέμβρη θα έχει βγει για την οριοθέτηση των περιοχών οι οποίες έχουν πληγεί, θα μπορέσει να καταθέσει μία αίτηση μαζί με μία άδεια για την επισκευή για την ανακατασκευή του κτιρίου του, όπου το ποσοστό της επιδότησης του κράτους φτάνει το 80%» συμπλήρωσε ο υφυπουργός.

Διαβάστε επίσης

Τροχαίο με έναν νεκρό στην Καλαμπάκα

«Βροχή» οι καταγγελίες στο MyCoast – Οι περισσότερες σε Χαλκιδική και Ανατολική Αττική

Σοβαρό τροχαίο στην Αγία Παρασκευή – Mηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kidman_kores
LIFESTYLE

Nicole Kidman: Σπάνιες φωτογραφίες με τις δύο μικρότερες κόρες της – Η τρυφερή ανάρτηση στο Instagram

portara new
ΕΛΛΑΔΑ

Βγαίνει το συρματόπλεγμα από την Πορτάρα – Ο Δήμος Νάξου κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα

mikrofona_new
ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα: «Δεν υπάρχει λογοκρισία, απέφευγαν δυσάρεστες ειδήσεις τα ΜΜΕ»

farantouris_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας ζητά ο Νικόλας Φαραντούρης

CaughtStealing
ΣΙΝΕΜΑ

«Caught Stealing»: Η λαμπερή πρεμιέρα της νέας ταινίας του Darren Aronofsky (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

PODCAST STAVROPOULOU SITE 21.08
PODCASTS

Podcast - Βίκυ Σταυροπούλου: «Η κόρη μου Δανάη Μπάρκα δοκιμάστηκε στον πιο σκληρό τομέα, στην τηλεόραση»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 11:59
kidman_kores
LIFESTYLE

Nicole Kidman: Σπάνιες φωτογραφίες με τις δύο μικρότερες κόρες της – Η τρυφερή ανάρτηση στο Instagram

portara new
ΕΛΛΑΔΑ

Βγαίνει το συρματόπλεγμα από την Πορτάρα – Ο Δήμος Νάξου κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα

mikrofona_new
ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα: «Δεν υπάρχει λογοκρισία, απέφευγαν δυσάρεστες ειδήσεις τα ΜΜΕ»

1 / 3