ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 12:02
20.08.2025 11:04

Σοβαρό τροχαίο στην Αγία Παρασκευή – Mηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, νεκρός ο αναβάτης

20.08.2025 11:04
Τραγικό τέλος είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη διασταύρωση της λεωφόρου Μεσογείων με τη λεωφόρο Λαυρίου, στην Αγία Παρασκευή.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ηλικίας περίπου 40-45 ετών, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά κατά τη σύγκρουσή του με Ι.Χ. αυτοκίνητο. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ, υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση από την Τροχαία.

Το σημείο παρέμεινε για αρκετή ώρα αποκλεισμένο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία.

