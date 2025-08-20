Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 60χρονη – Eγκατέλειψε το σκύλο της σε κλειστό αυτοκίνητο

Αστυνομικοί συνέλαβαν 60χρονη τις μεσημβρινές ώρες χθες στα Νέα Βρασνά Θεσσαλονίκης για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ζώων.

Η 60χρονη εγκατέλειψε για περίπου 15 λεπτά, μέσα σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της, σκύλο του οποίου είναι κηδεμόνας, χωρίς να υπάρχει κλιματισμός σε λειτουργία ή ανοιχτά παράθυρα με αποτέλεσμα το ζωό να υποφέρει μέσα στη ζέστη.

Το περιστατικό το είδαν περαστικοί και ειδοποιησαν την αστυνομία.

Της επιβλήθηκε προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ και σε βάρος της σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

