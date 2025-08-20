search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 12:05
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.08.2025 11:45

Βγαίνει το συρματόπλεγμα από την Πορτάρα – Ο Δήμος Νάξου κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα

20.08.2025 11:45
portara new

Απόφαση με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε ο Δήμος Νάξου για το συρματόπλεγμα στην Πορτάρα εξέδωσε το Μονομελούς Πρωτοδικείο Νάξου.

Η δικαστική απόφαση προβλέπει την απομάκρυνση της πρόχειρης περίφραξης με συρματόπλεγμα που τοποθετήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού του Απόλλωνα στα Παλάτια, έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2025.

Για «ημέρα δικαίωσης για την τοπική κοινωνία και τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» έκανε λόγο ο δήμαρχος Δημήτρης Λιανός, υπενθυμίζοντας σε ανάρτησή του το ιστορικό της υπόθεσης.

Όπως τονίζει η προσφυγή στη δικαιοσύνη αποφασίστηκε ομόφωνα από τα συλλογικά όργανα της δημοτικής πλειοψηφίας, οδηγώντας τελικά στη δικαστική.

«Είναι ευχάριστο ότι, μετά από όλα αυτά τα δυσάρεστα γεγονότα, το Υπουργείο Πολιτισμού αναγκάστηκε να ευθυγραμμιστεί με το δίκαιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και να εκπονήσει σχετική μελέτη για την περίφραξη του μνημείου», σημείωσε ο δήμαρχος Νάξου, προσθέτοντας πως απαιτούνται περαιτέρω ουσιαστικά βήματα, όπως η θέσπιση εισιτηρίου για την αυτοχρηματοδότηση της συντήρησης και φύλαξης του χώρου.

Η προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Νάξου Βηθλεέμ Πίγκα, βασίστηκε στη συζήτηση στο ακροατήριο αλλά και στην αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στον χώρο των Παλατιών.

Διαβάστε επίσης

Τροχαίο με έναν νεκρό στην Καλαμπάκα

«Βροχή» οι καταγγελίες στο MyCoast – Οι περισσότερες σε Χαλκιδική και Ανατολική Αττική

Φωτιές: Από σήμερα οι αιτήσεις των πολιτών για οικοσκευή και επίδομα πρώτων αναγκών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
parking new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τιμές ρεκόρ για θέσεις πάρκινγκ στην Αθήνα: Μια θέση φτάνει να κοστίζει όσο… ένα διαμέρισμα

kidman_kores
LIFESTYLE

Nicole Kidman: Σπάνιες φωτογραφίες με τις δύο μικρότερες κόρες της – Η τρυφερή ανάρτηση στο Instagram

portara new
ΕΛΛΑΔΑ

Βγαίνει το συρματόπλεγμα από την Πορτάρα – Ο Δήμος Νάξου κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα

mikrofona_new
ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα: «Δεν υπάρχει λογοκρισία, απέφευγαν δυσάρεστες ειδήσεις τα ΜΜΕ»

farantouris_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας ζητά ο Νικόλας Φαραντούρης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

PODCAST STAVROPOULOU SITE 21.08
PODCASTS

Podcast - Βίκυ Σταυροπούλου: «Η κόρη μου Δανάη Μπάρκα δοκιμάστηκε στον πιο σκληρό τομέα, στην τηλεόραση»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 12:03
parking new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τιμές ρεκόρ για θέσεις πάρκινγκ στην Αθήνα: Μια θέση φτάνει να κοστίζει όσο… ένα διαμέρισμα

kidman_kores
LIFESTYLE

Nicole Kidman: Σπάνιες φωτογραφίες με τις δύο μικρότερες κόρες της – Η τρυφερή ανάρτηση στο Instagram

portara new
ΕΛΛΑΔΑ

Βγαίνει το συρματόπλεγμα από την Πορτάρα – Ο Δήμος Νάξου κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα

1 / 3