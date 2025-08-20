Βγαίνει το συρματόπλεγμα από την Πορτάρα – Ο Δήμος Νάξου κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα

Απόφαση με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε ο Δήμος Νάξου για το συρματόπλεγμα στην Πορτάρα εξέδωσε το Μονομελούς Πρωτοδικείο Νάξου.

Η δικαστική απόφαση προβλέπει την απομάκρυνση της πρόχειρης περίφραξης με συρματόπλεγμα που τοποθετήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού του Απόλλωνα στα Παλάτια, έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2025.

Για «ημέρα δικαίωσης για την τοπική κοινωνία και τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» έκανε λόγο ο δήμαρχος Δημήτρης Λιανός, υπενθυμίζοντας σε ανάρτησή του το ιστορικό της υπόθεσης.

Όπως τονίζει η προσφυγή στη δικαιοσύνη αποφασίστηκε ομόφωνα από τα συλλογικά όργανα της δημοτικής πλειοψηφίας, οδηγώντας τελικά στη δικαστική.

«Είναι ευχάριστο ότι, μετά από όλα αυτά τα δυσάρεστα γεγονότα, το Υπουργείο Πολιτισμού αναγκάστηκε να ευθυγραμμιστεί με το δίκαιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και να εκπονήσει σχετική μελέτη για την περίφραξη του μνημείου», σημείωσε ο δήμαρχος Νάξου, προσθέτοντας πως απαιτούνται περαιτέρω ουσιαστικά βήματα, όπως η θέσπιση εισιτηρίου για την αυτοχρηματοδότηση της συντήρησης και φύλαξης του χώρου.

Η προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Νάξου Βηθλεέμ Πίγκα, βασίστηκε στη συζήτηση στο ακροατήριο αλλά και στην αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στον χώρο των Παλατιών.

Διαβάστε επίσης

Τροχαίο με έναν νεκρό στην Καλαμπάκα

«Βροχή» οι καταγγελίες στο MyCoast – Οι περισσότερες σε Χαλκιδική και Ανατολική Αττική

Φωτιές: Από σήμερα οι αιτήσεις των πολιτών για οικοσκευή και επίδομα πρώτων αναγκών