Σεισμός τώρα νότια της Καρδίτσας

Σεισμός σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας νότια της Καρδίτσας. Η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,3 Ρίχτερ, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 5 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Ρεντίνας Καρδίτσας και το εστιακό του βάθος ήταν 18 χιλιόμετρα.
