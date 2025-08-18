Σεισμός τώρα νότια της Καρδίτσας

Σεισμός σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας νότια της Καρδίτσας. Η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,3 Ρίχτερ, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 5 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Ρεντίνας Καρδίτσας και το εστιακό του βάθος ήταν 18 χιλιόμετρα.

