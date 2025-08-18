Άγιος Παντελεήμονας: Άνδρας περίπου 35 ετών βρέθηκε νεκρός – Φέρεται να φέρει τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι

Ένας άντρας ηλικίας 35 περίπου ετών βρέθηκε νεκρός, επί της οδού Μ. Βόδα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Συγκεκριμένα οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεκρός φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο.

Ο άνδρας φέρει τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες.

Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο της Ασφάλειας, ενώ έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό τυχόν υπόπτων στην γύρω περιοχή.

Διαβάστε επίσης:

Tροχαίο δυστύχημα στη Βοιωτία: Νεκρός 33χρονος μοτοσικλετιστής που «καρφώθηκε» σε τρακτέρ

Νοσοκομείο Καστοριάς: O βαρυποινίτης που το ‘σκασε ζήτησε να βγει για τσιγάρο και μάλλον… έφυγε από σκάλα έκτακτης ανάγκης

Φονικό στο Χαλάνδρι: «Θόλωσα όταν έβαλε τις φωνές» λέει ο δραστης – Γυναίκα είχε καλέσει την ΕΛΑΣ καταγγέλλοντας ότι καταδικώκει το θύμα με μαχαίρι το πρωί