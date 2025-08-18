Στην κατάθεση που έδωσε, τη Δευτέρα (18/8), ο 28χρονος δράστης για τη δολοφονία της 47χρονης γυναίκας στο Χαλάνδρι, την οποία μαχαίρωσε 15 φορές στην πιλοτή της πολυκατοικίας ο άνδρας παραδέχεται την πράξη του και τονίζει ότι ήταν εξοργισμένος μαζί της. Η γυναίκα τον είχε καταγγείλλει για παρενόχληση, γεγονός το οποίο αρνείται. Μια γυναίκα είχε καλέσει στην αστυνομία ζητώντας βοήθεια, τονίζοντας ότι την καταδιώκει με μαχαίρι το πρωί, πριν την δολοφονία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την κατάθεση που παρουσίασε η ΕΡΤ, ο νεαρός άνδρας ισχυρίστηκε ότι την περίμενε στην είσοδο «για να λύσουν τις διαφορές τους», όμως «θόλωσε όταν εκείνη έβαλε τις φωνές». Μάλιστα, η ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε σχετική ανακοίνωση για το συγκεκριμένο έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες είχαν συνευρεθεί ερωτικά δύο με τρεις φορές από την αρχή του χρόνου.

Η κατάθεση του δράστη

Ο δράστης για το έγκλημα στο Χαλάνδρι ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν την πλησίασα στο συσσίτιο, γιατί μου είχε κάνει συστάσεις ο ιερέας της ενορίας. Έφυγα πρώτος από το συσσίτιο και την περίμενα στην είσοδο της πολυκατοικίας για να λύσουμε τις διαφορές μας. Όταν ήρθε, της ζήτησα να μιλήσουμε, αλλά έβαλε τις φωνές. Θύμωσα και έβγαλα το μαχαίρι.

Ακόμα, ο ίδιος πρόσθεσε: «Ήμουν θυμωμένος μαζί της, γιατί με είχε διαπομπεύσει στους φίλους μου και είχαν απομακρυνθεί από κοντά μου. Επίσης, με είχε εξοργίσει το γεγονός ότι με είχε καταγγείλει στην Αστυνομία ότι την παρενοχλούσα. Θόλωσα όταν άρχισε να φωνάζει και την χτύπησα πολλές φορές με το μαχαίρι. Έχω μετανιώσει για το φονικό».

Το χρονικό των εντάσεων

Η 47χρονη είχε καταγγείλει πρόσφατα τον 28χρονο για παρενόχληση, γεγονός που – όπως ο ίδιος υποστηρίζει – τον είχε «εξοργίσει». Παράλληλα, από τον Μάρτιο του 2025, η Aστυνομία είχε κάνει συστάσεις στον νεαρό έπειτα από παράπονα της γυναίκας, χωρίς να προκύψουν τότε ποινικά αδικήματα.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι, πριν από το φονικό στο Χαλάνδρι, είδαν τον δράστη και το θύμα να μιλούν στην είσοδο της πολυκατοικίας. Στην κατοχή του 28χρονου βρέθηκε το μαχαίρι του εγκλήματος, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά δύο μαχαίρια.

Η ΕΛ.ΑΣ. για το έγκλημα στο Χαλάνδρι

«Πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, γυναίκα κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και κατήγγειλε ότι, σε περιοχή του Χαλανδρίου, άνδρας καταδίωκε έτερη γυναίκα κρατώντας μαχαίρι.

Κατά την άφιξη των αστυνομικών, εντοπίστηκε στον περιβάλλοντα χώρο εισόδου πολυκατοικίας 47χρονη ημεδαπή, θανάσιμα τραυματισμένη, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Για την υπόθεση συνελήφθη 28χρονος ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προκύπτει ότι, τον Μάρτιο του 2025, κατόπιν παραπόνων της 47χρονης (χωρίς εισαγγελική παραγγελία), είχαν γίνει στον 28χρονο συστάσεις από αστυνομικό τμήμα για αστικής φύσεως μεταξύ τους διαφορές, χωρίς, κατά τη διαδικασία, να αναφερθούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα σε βάρος της. Περαιτέρω, δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής».

