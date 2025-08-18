search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 22:59
18.08.2025 21:08

Επιστρέφουν σταδιακά οι αδειούχοι – Γεμάτα επιστρέφουν τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

18.08.2025 21:08
ploio_ekdromeis

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο κύμα της επιστροφής των αδειούχων του Αυγούστου στην πρωτεύουσα. Με αυξημένη πληρότητα έρχονται τα πλοία στα λιμάνια της Αττικής, με τον αριθμό των αφίξεων να είναι πλέον μεγαλύτερος από αυτόν των αναχωρήσεων.

Τα πλοία φτάνουν γεμάτα, με την πληρότητα να αγγίζει το 100% σε αρκετές γραμμές. Την Κυριακή (17/8) πάνω από 50.000 επιβάτες επέστρεψαν στα λιμάνια της Αττικής, περίπου 36.000 στον Πειραιά, σχεδόν 11.000 στη Ραφήνα και 5.000 στο Λαύριο.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στις εθνικές οδούς, με πάνω από 100.000 οχήματα να εισέρχονται στο Λεκανοπέδιο -60.000 από τα διόδια της Αθηνών – Κορίνθου και πάνω από 42.000 από την Αθηνών – Λαμίας.

Η Τροχαία έχει λάβει επιπλέον μέτρα και διενεργεί εντατικούς ελέγχους σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, για την ασφαλή επιστροφή των οδηγών.

