Φωτιά σε δάσος στις Φιλιάτες Θεσπρωτίας: Σηκώθηκαν τρία εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε δασική έκταση στις Φιλιάτες Θεσπρωτίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στο Κερασοχώρι και κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεσή της 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα.

Παράλληλα, πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Τ.Κ. Κερασοχωρίου, του δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 5 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. August 18, 2025

