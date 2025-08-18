search
18.08.2025 19:00

Φωτιά σε δάσος στις Φιλιάτες Θεσπρωτίας: Σηκώθηκαν τρία εναέρια μέσα

18.08.2025 19:00
purosbestiki
Eurokinissi

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε δασική έκταση στις Φιλιάτες Θεσπρωτίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στο Κερασοχώρι και κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεσή της 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα.

Παράλληλα, πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

