Φωτιά από κεραυνό στο Καλό Πηγάδι Δεσφίνας

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Καλό Πηγάδι, κοντά στη Δεσφίνα Φωκίδας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας της Φωκίδας, Γιώργο Μπέσιο, «πρόκειται για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε ύστερα από κεραυνό σε δύσβατη και απόκρημνη περιοχή. Ωστόσο, με την άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, δείχνει να μην εμπνέει κίνδυνο επέκτασης».

Για την κατάσβεση επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Διαβάστε επίσης:

Δολοφονία στο Χαλάνδρι: Το θύμα είχε καταγγείλει τον δράστη από τον Μάρτιο ότι την παρακολουθούσε – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Ελ. Βενιζέλος»: Συνελήφθη άνδρας που είχε καταπιεί 100 «αυγουλάκια» κοκαΐνης (photos)

Τραγωδία στην Εγνατία Οδό: Τρεις νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο δυστύχημα μεταξύ Ξάνθης και Κομοτηνής (videos)