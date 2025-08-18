Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πέντε ανήλικοι που κατηγορούνται ότι λήστεψαν 15χρονο

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι πέντε ανήλικοι που απολογήθηκαν στον ανακριτή Πολυγύρου της Θεσσαλονίκης για το αδίκημα της ληστείας.

Οι πέντε ανήλικοι κατηγορούνται ότι προσέγγισαν σε περιοχή του δήμου Νέας Προποντίδας δύο ανήλικους και με χρήση σωματικής βίας σε βάρος τους, αφαίρεσαν το τσαντάκι του ενός εξ αυτών, ηλικίας 15 ετών, που περιείχε το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο και μία κάρτα τράπεζας.

Οι περιοριστικοί όροι αφορούσαν κατά περίπτωση την απαγόρευση εξόδου και την εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα ή στην οικεία προξενική αρχή για τους τρεις από αυτούς που είναι κάτοικοι εξωτερικού.

