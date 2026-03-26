Αλλαγή ώρας: Πώς γυρνάμε τους δείκτες την Κυριακή

Την ερχόμενη Κυριακή 29 Μαρτίου, μπαίνουμε στη θερινή ώρα με τα ρολόγια να γυρίζουν μία ώρα μπροστά.

Συγκεκριμένα, στις 03:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, οι δείκτες των ρολογιών θα δείξουν 04:00.

Το θερινό ωράριο θα διατηρηθεί μέχρι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, όπου θα αλλάξει εκ νέου η ώρα και θα επανέλθουμε στη χειμερινή.

