search
ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 00:33
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Οι μαρτυρίες θυμάτων του Επστάιν στο BBC: «Του άρεσε να βλέπει τον φόβο στα μάτια μας» – Τι είπαν για Κέβιν Σπέισι και Μπιλ Κλίντον

Η Τζοάνα Χάρισον δήλωσε ότι δεν ήθελε ποτέ να μιλήσει για την κακοποίηση που υπέστη από τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστάιν, ωστόσο αναγκάστηκε να το κάνει μετά τη δημοσιοποίηση του ονόματός της σε κυβερνητικά έγγραφα των ΗΠΑ.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή της στο BBC, «έφτασα σε σημείο που ένιωθα πως πνίγομαι και χρειαζόμουν να αναπνεύσω», εξηγώντας πως η δημόσια εξομολόγηση αποτελεί έναν τρόπο να επουλώσει το τραύμα της.

Το BBC συγκέντρωσε πέντε επιζώσες σε μια κοινή συνέντευξη, όπου μοιράστηκαν για πρώτη φορά τις εμπειρίες τους. Η συζήτηση χαρακτηρίστηκε από συγκίνηση, υποστήριξη μεταξύ των γυναικών αλλά και έντονα συναισθηματικές στιγμές, καθώς οι ίδιες αντίκρισαν φωτογραφίες του παρελθόντος τους.

Οι μαρτυρίες τους περιλαμβάνουν αναφορές σε εμπειρίες κακοποίησης, φόβου και ψυχολογικής πίεσης, με ορισμένες να περιγράφουν στιγμές στα ιδιωτικά νησιά και τις απομονωμένες κατοικίες του Έπσταιν.

Δεύτερο τραύμα η δημοσιοποίηση του ονόματός τους

Η Χάρισον ανέφερε ότι η δημοσιοποίηση των στοιχείων της την οδήγησε στο να υποστεί τραύμα για δεύτερη φορά, καθώς φοβόταν πως θα χάσει την ανωνυμία της.

«Δεν είναι φυσιολογικό να βλέπεις το πρόσωπο του κακοποιητή σου στην τηλεόραση για χρόνια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Περιέγραψε πως γνώρισε τον Έπστιαν στη Φλόριντα σε ηλικία 18 ετών και ότι η κακοποίηση ξεκίνησε με πρόσχημα ένα μασάζ. Όπως είπε, πάγωσε από φόβο και αδυναμία αντίδρασης.

Το εκτεταμένο δίκτυο και οι ισχυρές διασυνδέσεις

Άλλη επιζώσα, η Chauntae Davies, αποκάλυψε φωτογραφίες και εμπειρίες από ταξίδια με τον Έπσταιν, στα οποία συμμετείχαν γνωστά πρόσωπα όπως ο ηθοποιός Κέβιν Σπέισι και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον.

Η Davies περιέγραψε πως το ταξίδι φαινόταν εξωτερικά «εντυπωσιακό», αλλά «καταστράφηκε από όσα συνέβαιναν πίσω από κλειστές πόρτες».

Σύμφωνα με την ίδια, κακοποιήθηκε σε ιδιωτικό νησί του Έπσταιν. Για την επαφή της με τον Κλίντον, δήλωσε πως δεν του αποκάλυψε ποτέ τι συνέβαινε: «Δεν θα μπορούσα να μιλήσω σε κανέναν τότε. Τι θα μπορούσε να είχε κάνει;»

Ο Κλίντον έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή ή γνώση των εγκλημάτων του Έπσταιν.

Το ράντσο με την «απόκοσμη ατμόσφαιρα»

Οι επιζώσες περιέγραψαν το ράντσο του Έπσταιν στο Νέο Μεξικό ως έναν χώρο με «παγωμένη και απόκοσμη ατμόσφαιρα», όπου εκτιμούν ότι διαπράχθηκαν πολλές κακοποιήσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες, ο χώρος αυτός ενίσχυε το αίσθημα εγκλωβισμού και φόβου.

Η επιρροή του Επστάιν σε ισχυρά πρόσωπα

Μία από τις καταγγέλλουσες ανέφερε ότι ο Έπσταιν καυχιόταν πως διατηρούσε επιρροή πάνω σε ισχυρούς ανθρώπους, χρησιμοποιώντας μάλιστα εκφράσεις που υποδηλώνουν εκβιασμό και συλλογή πληροφοριών.

Παράλληλα, άλλες μαρτυρίες κάνουν λόγο για υποτιθέμενες πιέσεις και εμπλοκή γνωστών προσώπων, ισχυρισμοί που παραμένουν υπό διερεύνηση.

Επιζώσες περιέγραψαν ότι ο Έπσταιν φαινόταν να επιδιώκει τον έλεγχο και την ψυχολογική κυριαρχία των θυμάτων του. Όπως ανέφερε μία από τις γυναίκες, «του άρεσε να έχει δύναμη πάνω στους ανθρώπους» και, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, «του άρεσε να βλέπει τον φόβο στα μάτια μας». Οι ίδιες τονίζουν ότι η συμπεριφορά του δημιουργούσε έντονη αίσθηση απειλής και φόβου, επηρεάζοντας βαθιά την ψυχολογική τους κατάσταση.

Δεν πιστεύουν ότι αυτοκτόνησε τα θύματά του

Οι επιζώσες δήλωσαν ότι δεν πιστεύουν πως ο Έπσταιν αυτοκτόνησε, παρά το γεγονός ότι οι αρχές των ΗΠΑ κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα το 2019.

Ο Έπστιν βρέθηκε νεκρός στο κελί του ενώ περίμενε τη δίκη του για υποθέσεις trafficking.

«Η ζωή μας άλλαξε για πάντα»

Οι γυναίκες τόνισαν ότι οι εμπειρίες τους είχαν βαθιά και μακροχρόνια ψυχολογική επίδραση, επηρεάζοντας την αυτοπεποίθησή τους και την καθημερινότητά τους.

«Δεν χαμογελάω πια όπως πριν», ανέφερε μία από τις επιζώσες, κοιτάζοντας μια φωτογραφία του παρελθόντος της.

Διαβάστε επίσης:

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Νετανιάχου να καλέσει σε εξέγερση στο Ιράν – «Θα τους θερίσουν»

Ζελένσκι: «Υψηλού ρίσκου η αμερικανική πρόταση των ΗΠΑ για αποχώρηση από το Ντονμπάς»

Telegraph: «Κόκκινο πανί» για το Ιράν οι Γουίτκοφ και Κούσνερ – Προτιμά τον Βανς για διαπραγμάτευση





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν στέλνει στρατό στο νησί Χαργκ υπό τον φόβο χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ – Απειλές για «κόλαση» από την Ουάσιγκτον αν το Ιράν δεν δεχτεί την ήττα του – Όλες οι εξελίξεις

ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Θρίλερ με τις διαπραγματεύσεις – Οι όροι της Ουάσιγκτον, οι κόκκινες γραμμές του Ιράν και το Ορμούζ – Ανάλυση του BBC

ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Βόλο: «Μέσα σε λίγα λεπτά χάθηκαν δύο ζωές» – Συγκλονίζει γείτονας για τη φονική φωτιά με τις 2 νεκρές γυναίκες

ΚΟΣΜΟΣ

MEDIA

Χάρι Πότερ: Η επιστροφή στο Χόγκουαρτς – Το τρέιλερ της νέας σειράς της HBO που βγαίνει τα Χριστούγεννα (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές για «κόλαση» από την Ουάσιγκτον αν το Ιράν δεν δεχτεί την ήττα του - Το Ισραήλ ετοιμάζεται για πιθανή εκεχειρία έως το Σάββατο, λέει το Channel 12 - Live οι εξελίξεις

LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Έξαλλος για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα - «Βλέπει όλος ο πλανήτης κι ένας δεν έβαψε τις γραμμές»

ΚΑΛΧΑΣ

Γαλάζιοι βουλευτές υπό πίεση, η δυσφορία για Φλωρίδη και η ταξιθεσία, η ιδέα για τους πρώην γραμματείς ΠΑΣΟΚ, η πρεμιέρα Πελεγρίνη και η σχέση ΔΝΤ με… κάλπες    

ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Νεκρός εντοπίστηκε ο 34χρονος δύτης που είχε εξαφανιστεί

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

1 / 3