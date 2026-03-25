Οι μαρτυρίες θυμάτων του Επστάιν στο BBC: «Του άρεσε να βλέπει τον φόβο στα μάτια μας» – Τι είπαν για Κέβιν Σπέισι και Μπιλ Κλίντον

Η Τζοάνα Χάρισον δήλωσε ότι δεν ήθελε ποτέ να μιλήσει για την κακοποίηση που υπέστη από τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστάιν, ωστόσο αναγκάστηκε να το κάνει μετά τη δημοσιοποίηση του ονόματός της σε κυβερνητικά έγγραφα των ΗΠΑ.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή της στο BBC, «έφτασα σε σημείο που ένιωθα πως πνίγομαι και χρειαζόμουν να αναπνεύσω», εξηγώντας πως η δημόσια εξομολόγηση αποτελεί έναν τρόπο να επουλώσει το τραύμα της.

Το BBC συγκέντρωσε πέντε επιζώσες σε μια κοινή συνέντευξη, όπου μοιράστηκαν για πρώτη φορά τις εμπειρίες τους. Η συζήτηση χαρακτηρίστηκε από συγκίνηση, υποστήριξη μεταξύ των γυναικών αλλά και έντονα συναισθηματικές στιγμές, καθώς οι ίδιες αντίκρισαν φωτογραφίες του παρελθόντος τους.

'He liked the fear in our eyes', Epstein survivors tell BBC https://t.co/7DdlsAj4RH — BBC News (UK) (@BBCNews) March 25, 2026

Οι μαρτυρίες τους περιλαμβάνουν αναφορές σε εμπειρίες κακοποίησης, φόβου και ψυχολογικής πίεσης, με ορισμένες να περιγράφουν στιγμές στα ιδιωτικά νησιά και τις απομονωμένες κατοικίες του Έπσταιν.

Δεύτερο τραύμα η δημοσιοποίηση του ονόματός τους

Η Χάρισον ανέφερε ότι η δημοσιοποίηση των στοιχείων της την οδήγησε στο να υποστεί τραύμα για δεύτερη φορά, καθώς φοβόταν πως θα χάσει την ανωνυμία της.

«Δεν είναι φυσιολογικό να βλέπεις το πρόσωπο του κακοποιητή σου στην τηλεόραση για χρόνια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Περιέγραψε πως γνώρισε τον Έπστιαν στη Φλόριντα σε ηλικία 18 ετών και ότι η κακοποίηση ξεκίνησε με πρόσχημα ένα μασάζ. Όπως είπε, πάγωσε από φόβο και αδυναμία αντίδρασης.

Το εκτεταμένο δίκτυο και οι ισχυρές διασυνδέσεις

Άλλη επιζώσα, η Chauntae Davies, αποκάλυψε φωτογραφίες και εμπειρίες από ταξίδια με τον Έπσταιν, στα οποία συμμετείχαν γνωστά πρόσωπα όπως ο ηθοποιός Κέβιν Σπέισι και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον.

Η Davies περιέγραψε πως το ταξίδι φαινόταν εξωτερικά «εντυπωσιακό», αλλά «καταστράφηκε από όσα συνέβαιναν πίσω από κλειστές πόρτες».

Σύμφωνα με την ίδια, κακοποιήθηκε σε ιδιωτικό νησί του Έπσταιν. Για την επαφή της με τον Κλίντον, δήλωσε πως δεν του αποκάλυψε ποτέ τι συνέβαινε: «Δεν θα μπορούσα να μιλήσω σε κανέναν τότε. Τι θα μπορούσε να είχε κάνει;»

Ο Κλίντον έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή ή γνώση των εγκλημάτων του Έπσταιν.

Το ράντσο με την «απόκοσμη ατμόσφαιρα»

Οι επιζώσες περιέγραψαν το ράντσο του Έπσταιν στο Νέο Μεξικό ως έναν χώρο με «παγωμένη και απόκοσμη ατμόσφαιρα», όπου εκτιμούν ότι διαπράχθηκαν πολλές κακοποιήσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες, ο χώρος αυτός ενίσχυε το αίσθημα εγκλωβισμού και φόβου.

Η επιρροή του Επστάιν σε ισχυρά πρόσωπα

Μία από τις καταγγέλλουσες ανέφερε ότι ο Έπσταιν καυχιόταν πως διατηρούσε επιρροή πάνω σε ισχυρούς ανθρώπους, χρησιμοποιώντας μάλιστα εκφράσεις που υποδηλώνουν εκβιασμό και συλλογή πληροφοριών.

Παράλληλα, άλλες μαρτυρίες κάνουν λόγο για υποτιθέμενες πιέσεις και εμπλοκή γνωστών προσώπων, ισχυρισμοί που παραμένουν υπό διερεύνηση.

Επιζώσες περιέγραψαν ότι ο Έπσταιν φαινόταν να επιδιώκει τον έλεγχο και την ψυχολογική κυριαρχία των θυμάτων του. Όπως ανέφερε μία από τις γυναίκες, «του άρεσε να έχει δύναμη πάνω στους ανθρώπους» και, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, «του άρεσε να βλέπει τον φόβο στα μάτια μας». Οι ίδιες τονίζουν ότι η συμπεριφορά του δημιουργούσε έντονη αίσθηση απειλής και φόβου, επηρεάζοντας βαθιά την ψυχολογική τους κατάσταση.

Δεν πιστεύουν ότι αυτοκτόνησε τα θύματά του

Οι επιζώσες δήλωσαν ότι δεν πιστεύουν πως ο Έπσταιν αυτοκτόνησε, παρά το γεγονός ότι οι αρχές των ΗΠΑ κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα το 2019.

Ο Έπστιν βρέθηκε νεκρός στο κελί του ενώ περίμενε τη δίκη του για υποθέσεις trafficking.

«Η ζωή μας άλλαξε για πάντα»

Οι γυναίκες τόνισαν ότι οι εμπειρίες τους είχαν βαθιά και μακροχρόνια ψυχολογική επίδραση, επηρεάζοντας την αυτοπεποίθησή τους και την καθημερινότητά τους.

«Δεν χαμογελάω πια όπως πριν», ανέφερε μία από τις επιζώσες, κοιτάζοντας μια φωτογραφία του παρελθόντος της.

