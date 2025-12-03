Επστάιν: Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα πλάνα από το ιδιωτικό νησί του νεκρού μεγιστάνα (Photos/Videos)

Οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσίευσαν την Τετάρτη εικόνες και βίντεο που δεν έχουν ξαναδεί το φως της δημοσιότητας στο διαβόητο ιδιωτικό νησί του παιδόφιλου Τζέφρι Επστάιν στην Καραϊβική, καθώς η Ουάσινγκτον περιμένει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να παραδώσει τα αρχεία της για την διαβόητη υπόθεση.

Οι εικόνες δείχνουν πολλά δωμάτια στο πολυτελές καταφύγιο του καταδικασμένου επενδυτή στο Λιτλ Σεντ Τζέιμς στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους, συμπεριλαμβανομένου ενός δωματίου που μοιάζει με ιατρείο οδοντιάτρου και είναι διακοσμημένο με μάσκες ιστορικών προσωπικοτήτων.

«Αυτές οι νέες εικόνες αποτελούν μια ανησυχητική ματιά στον κόσμο του Τζέφρι Έπσταιν και του νησιού του», δήλωσε ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία (Δημοκρατικός από την Καλιφόρνια), ανώτερο μέλος της Επιτροπής Εποπτείας.

«Δημοσιεύουμε αυτές τις φωτογραφίες και τα βίντεο για να διασφαλίσουμε τη δημόσια διαφάνεια στην έρευνά μας και να βοηθήσουμε να συνοψίσουμε την πλήρη εικόνα των φρικτών εγκλημάτων του Επστάιν», πρόσθεσε. «Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι να αποδώσουμε δικαιοσύνη για τους επιζώντες».

Μια άλλη εικόνα δείχνει ένα ντους του οποίου οι τοίχοι είναι γεμάτοι μαξιλάρια και πετσέτες, ενώ πλάνα δείχνουν καθαρά και ευρύχωρα υπνοδωμάτια.

Περιλαμβάνονται ακόμη φωτογραφίες από ένα σταθερό τηλέφωνο στην κατοικία με κουμπιά ταχείας κλήσης για άτομα με τα ονόματα Ντάρεν, Ριτς, Μάικ, Πάτρικ και Λάρι, καθώς και για ένα γραφείο στη Νέα Υόρκη.

Τέσσερα άλλα ονόματα στην ταχεία κλήση δεν εμφανίζονται.

Μια άλλη φωτογραφία δείχνει έναν μαυροπίνακα στο γραφείο του Επστάιν με γραμμένες λέξεις όπως «πολιτική», «σχεδία», «απάτη», «δύναμη», «αλήθεια» και «μουσική» — χωρίς διακριτή συνοχή.

Πρόσθετες εικόνες και βίντεο δείχνουν το πολυτελές συγκρότημα όπου ο Επστάιν φέρεται να κακοποιούσε κορίτσια ηλικίας μόλις 14 ετών, ενώ φιλοξενούσε μερικούς από τους πλουσιότερους και πιο ισχυρούς ανθρώπους του κόσμου.

Οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εποπτείας διέθεσαν τις φωτογραφίες και τα βίντεο στο X, προσκαλώντας τους χρήστες να «δουν μόνοι τους».

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε νομοθεσία στις 19 Νοεμβρίου που δίνει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης προθεσμία 30 ημερών για να δημοσιοποιήσει όλα τα «μη διαβαθμισμένα αρχεία, έγγραφα, επικοινωνίες και ερευνητικό υλικό» — καθώς και όλες τις διαβαθμισμένες πληροφορίες στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Ο νόμος διατάζει επίσης την Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι να παραδώσει μια λίστα με κυβερνητικούς αξιωματούχους και άλλα «πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα» που συνδέονται με τον Επστάιν έως την Πέμπτη.

