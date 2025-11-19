search
ΗΠΑ: Εντός 30 ημερών θα δοθούν στη δημοσιότητα τα αρχεία για τον Επστάιν

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ θα δημοσιοποιήσει αρχεία από την έρευνά του για τον Τζέφρι Επστάιν εντός 30 ημερών, δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, μετά από τη σχεδόν ομόφωνη ψήφο από το Κογκρέσο της σχετικής πρότασης νόμου.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η Μπόντι επιβεβαίωσε σε σημερινή συνέντευξη Τύπου ότι το υπουργείο θα δημοσιοποιήσει το υλικό που σχετίζεται με τον Επστάιν εντός 30 ημερών, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία που εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία.

«Θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε τον νόμο και να ενθαρρύνουμε τη μέγιστη διαφάνεια», είπε.

«Η δημοσιοποίηση των αρχείων ενδέχεται να μην είναι πλήρης»

Ωστόσο, αυτή η δημοσιοποίηση των σχετικών αρχείων ενδέχεται να μην είναι πλήρης, καθώς η υπηρεσία μπορεί να χρειαστεί να παρακρατήσει υλικό που θα μπορούσε να επηρεάσει τις έρευνες που διέταξε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, για παράγοντες των Δημοκρατικών που συνδέονταν με τον Επστάιν.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Μπόντι, το υπουργείο θα προστατεύσει τις ταυτότητες των θυμάτων σεξουαλικής διακίνησης, τα ονόματα των οποίων εμφανίζονται στα έγγραφα.

Έλον Μασκ: Τι είπε «συνωμοτικά» με τον Μπουρλά για τον μπιν Σαλμάν στο δείπνο του Τραμπ στον Λευκό Οίκο (Video)

Στο γήπεδο του Ζελένσκι η μπάλα, λένε τώρα οι ΗΠΑ – Το σχέδιο Τραμπ για συνθηκολόγηση της Ουκρανίας, το θρίλερ στην Άγκυρα και η Ευρώπη κομπάρσος – Όλο το παρασκήνιο

Η Δαμασκός καταδικάζει την επίσκεψη Νετανιάχου σε ισραηλινά στρατεύματα στη Συρία – «Τεράστια σημασία» στη παρουσία τους προσδίδει ο Νετανιάχου

