Η Δαμασκός καταδικάζει την επίσκεψη Νετανιάχου σε ισραηλινά στρατεύματα στη Συρία – «Τεράστια σημασία» στη παρουσία τους προσδίδει ο Νετανιάχου

Η Συρία καταδίκασε σήμερα ως παραβίαση της κυριαρχίας της την επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, στον νότο της χώρας, όπου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνάντησε μαζί με άλλους αξιωματούχους στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί σε μια «ουδέτερη ζώνη» που έχει δημιουργηθεί για να διαχωρίζει τις ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών.

Η Συρία καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο αυτή την παράνομη επίσκεψη, την οποία θεωρεί σοβαρή παραβίαση της κυριαρχίας της και της εδαφικής της ακεραιότητας, δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση, καταγγέλλοντας μια νέα απόπειρα του Ισραήλ «να επιβάλει ένα τετελεσμένο γεγονός που αντιβαίνει στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ ξεκαθαρίζει ότι προσδίδει «τεράστια σημασία« στη στρατιωτική του παρουσία στην ουδέτερη ζώνη στη Συρία, όπως δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε Ισραηλινούς στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί σε αυτή τη ζώνη, η οποία υποτίθεται ότι είναι αποστρατιωτικοποιημένη και τελεί υπό τον έλεγχο του ΟΗΕ.

«Προσδίδουμε τεράστια σημασία στην ικανότητά μας, τόσο την αμυντική όσο και την επιθετική εδώ, στην προστασία των Δρούζων συμμάχων μας, και κυρίως στην προστασία του κράτους του Ισραήλ και του βορείου συνόρου του», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αυτής σύμφωνα με ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

Μετά την πτώση του Σύρου ηγέτη Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, το Ισραήλ ανέπτυξε στρατεύματα στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στο υψίπεδο του Γκολάν, πέρα από τη γραμμή οριοθέτησης μεταξύ της πλευράς αυτού του συριακού εδάφους η οποία προσαρτήθηκε μονομερώς στο Ισραήλ το 1981 και της υπόλοιπης Συρίας.

ΟΗΕ: Η επίσκεψη του Νετανιάχου στη Συρία είναι «ανησυχητική»

Η σημερινή επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ισραηλινά στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στη Συρία είναι «αν μη τι άλλο ανησυχητική», δήλωσε ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

«Αυτή η πολύ δημόσια επίσκεψη είναι αν μη τι άλλο ανησυχητική. Καλούμε το Ισραήλ να τηρήσει τη συμφωνία απεμπλοκής του 1974» η οποία οδήγησε στη δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ουδέτερης ζώνης, δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ στους δημοσιογράφους.

