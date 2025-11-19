search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025
ΚΟΣΜΟΣ

19.11.2025 19:42

Οι γαλλικές αρχές ερευνούν την άρνηση του Ολοκαυτώματος στην πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ

19.11.2025 19:42
grok

Η εισαγγελία του Παρισιού θα διερευνήσει τους ισχυρισμούς ότι η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ έκανε αντισημιτικά σχόλια.

Αρκετές αναρτήσεις από το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Grok κυκλοφόρησαν ευρέως την Τετάρτη, στις οποίες το chatbot αναφέρει ότι «τα σχέδια για τα κρεματόρια στο Άουσβιτς δείχνουν πράγματι εγκαταστάσεις σχεδιασμένες για απολύμανση με Zyklon B […] αντί για μαζικές εκτελέσεις».

Τον περασμένο Ιούλιο, Γάλλοι εισαγγελείς ξεκίνησαν ποινική έρευνα για την X, με βάση ισχυρισμούς ότι η εταιρεία χειραγώγησε τους αλγόριθμούς της για σκοπούς «ξένης παρέμβασης».

«Τα σχόλια άρνησης του Ολοκαυτώματος που αναρτήθηκαν από την τεχνητή νοημοσύνη Grok στο X έχουν συμπεριληφθεί στην έρευνα που διεξάγει το τμήμα κυβερνοεγκλήματος της εισαγγελίας του Παρισιού και η λειτουργία της Τεχνητής Νοημοσύνης θα αναλυθεί σε αυτό το πλαίσιο», δήλωσε η εισαγγελία του Παρισιού στο POLITICO, επιβεβαιώνοντας μια αναφορά από το AFP.

Η Ένωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ή LDH, ανακοίνωσε επίσης την Τετάρτη ότι υπέβαλε καταγγελία κατά του μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης. Τα μηνύματα που δημοσιεύτηκαν στο X από τον Grok αποτελούν «άρνηση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας», σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η LDH επέλεξε να υποβάλει καταγγελία «κατά του X», σε μια διαδικασία που εφαρμόζεται όταν ο δράστης είναι άγνωστος, δήλωσε η Nathalie Tehio, πρόεδρος της LDH.

Τον περασμένο Ιούλιο, το Grok δέχτηκε δημόσια κριτική μετά από μια ενημέρωση λογισμικού που σχεδιάστηκε για να της επιτρέψει να παρέχει περισσότερες «πολιτικά μη ορθές» απόψεις. Λίγες μέρες αργότερα, η xAI ανακοίνωσε ότι «εργαζόταν ενεργά για την αφαίρεση ακατάλληλου περιεχομένου».

