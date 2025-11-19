Εκχώρηση εδαφών, μείωση στρατού και περιορισμός οπλισμού – Τι προβλέπει το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Πιέσεις στον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ασκούν οι ΗΠΑ να αποδεχθεί το σχέδιο, που ετοίμασαν για τον τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Το σχέδιο, σύμφωνα με το Reuters, προβλέπει μεταξύ άλλων εκχώρηση εδαφών, όπλων και περιορισμό του μεγέθους του ουκρανικού στρατού.

Πηγές που παρακολουθούν τις διαπραγματεύσεις σχολίασαν ότι οι ΗΠΑ θέλουν η Ουκρανία να αποδεχθεί σε πρώτη φάση τα κύρια σημεία.

Παρασκηνιακή συνεργασία της Ουάσιγκτον με τη Μόσχα;

Ένα πλαίσιο ειρήνης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας θα μπορούσε να τεθεί υπό διαπραγμάτευση ακόμα και αυτή την εβδομάδα, ανέφερε νωρίτερα το Politico, επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

O αξιωματούχος δήλωσε ότι αναμένεται να συμφωνηθεί ένα πλαίσιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης από όλα τα μέρη μέχρι το τέλος του μήνα.

Την Τρίτη το βράδυ, αποκαλύφθηκε ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο ταξίδι στο Κίεβο σήμερα από τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ, Dan Driscoll, συνοδευόμενο από δύο στρατηγούς και άλλους ανώτερους αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού.

«Έχουμε κάποιες θέσεις και μηνύματα από τις ΗΠΑ», είναι το μόνο που είπε ο Ζελένσκι, που βρέθηκε αργότερα στην Άγκυρα για να συζητήσει την ειρήνη με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.

Παράλληλα, το Axios αποκάλυψε λεπτομέρειες ενός μυστικού ειρηνευτικού σχεδίου που καταρτίστηκε απευθείας μεταξύ του Λευκού Οίκου και της Μόσχας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κορυφαίος απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ πραγματοποίησε τριήμερες συνομιλίες με τον Ρώσο διαπραγματευτή Κιρίλ Ντμίτριεφ στο Μαϊάμι στα τέλη του περασμένου μήνα και ένα ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων βρίσκεται πλέον στο τραπέζι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχέδιο δεν φαίνεται να έχει λάβει άμεση συμβολή από την Ουκρανία, ούτε από τους Ευρωπαίους.

Τετελεσμένο γεγονός

Πάντως, στον Λευκό Οίκο είναι αισιόδοξοι, παρά το γεγονός ότι το σχέδιο παρουσιάζεται στον Ζελένσκι ως τετελεσμένο γεγονός.

Ο Τραμπ πιστεύει ότι ο Ζελένσκι, που βρίσκεται υπό πίεση τόσο στο πολεμικό μέτωπο, όπου προελαύνει η Ρωσία, όσο και στο εσωτερικό λόγω του σκανδάλου διαφθοράς που έχει θέσει σε στενό κλοιό τον ίδιο τον Ουκρανό πρόεδρο, θα πρέπει να αποδεχτεί την πρόταση.

«Δεν μας ενδιαφέρει η Ευρώπη»

Αλλά για την Ευρώπη: «Δεν μας ενδιαφέρουν πραγματικά οι Ευρωπαίοι», σημειώνει ο αξιωματούχος. «Το θέμα είναι να δεχτεί η Ουκρανία».

Διαψεύδει το Κρεμλίνο

Νωρίτερα το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει το ρεπορτάζ του Axios που θέλει την Ουάσινγκτον και τη Μόσχα να συνεργάζονται κρυφά για να καταρτίσουν σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου.

«Δεν έχουμε τίποτα νέο να μοιραστούμε μαζί σας σχετικά με αυτό το θέμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ σε ενημέρωση του Τύπου στην οποία παρευρέθηκε το AFP.

Ερωτηθείς να διευκρινίσει αν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε σύγκριση με τις προτάσεις του Πούτιν το 2024 ο Πεσκόφ απάντησε ότι δεν υπάρχουν νεότερα πέραν των συζητήσεων στη σύνοδο κορυφής στο Άνκορατζ.

