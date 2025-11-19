Ο Ερντογάν ζητά επανέναρξη των συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη κατά την κοινή συνέντευξη τύπου με τον Ζελένσκι

Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε την Τετάρτη την αναβίωση της διαδικασίας διαπραγματεύσεων της Κωνσταντινούπολης, καθώς ο ίδιος και ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραχώρησαν κοινή συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις διμερείς σχέσεις και στις προσπάθειες για την εξεύρεση διπλωματικής οδού για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. «Τονίσαμε την ανάγκη να συνεχιστεί η διαδικασία της Κωνσταντινούπολης με μια ρεαλιστική και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα προσέγγιση», είπε, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες είχαν προηγουμένως σηματοδοτήσει «ένα σημαντικό στάδιο» προς μια πιθανή διευθέτηση.

Υπενθύμισε ότι η Τουρκία είχε φιλοξενήσει τρεις γύρους άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ ρωσικών και ουκρανικών αντιπροσωπειών πριν από περισσότερα από τρία χρόνια, όπου «επιτεύχθηκε πρόοδος σε ανθρωπιστικά ζητήματα» και «θέματα που σχετίζονται με την κατάπαυση του πυρός, την ειρήνη και τις στρατιωτικές ανησυχίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα».

Ο Ερντογάν προειδοποίησε ότι το αυξανόμενο ανθρωπιστικό κόστος, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές, καθιστά επείγουσα την ανανέωση της διπλωματίας. «Πιστεύουμε ότι η διαδικασία της Κωνσταντινούπολης θα πρέπει να επανενεργοποιηθεί σε στενότερη μορφή για να αντιμετωπίσει τα πιο οξεία ζητήματα», είπε, προτρέποντας και τις δύο πλευρές να υιοθετήσουν μια εποικοδομητική στάση.

Ο Τούρκος ηγέτης επανέλαβε την υποστήριξη της Άγκυρας στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και επιβεβαίωσε τη συνεχή υποστήριξη προς την κοινότητα των Τατάρων της Κριμαίας. Είπε ότι η Τουρκία στοχεύει να αυξήσει το διμερές εμπόριο στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια και να συμβάλει στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, τονίζοντας τις προσπάθειες των τουρκικών εταιρειών που παρέμειναν στη χώρα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι η Τουρκία παραμένει έτοιμη να συνεργαστεί με τη Ρωσία για να βοηθήσει στην εξασφάλιση μιας «δίκαιης και διαρκούς ειρήνης» και είπε ότι η εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στη διπλωματική διαδικασία είναι επίσης σημαντική.

