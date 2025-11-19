search
Ανησυχητικά στοιχεία για την έμφυλη βία: Μία στις τρεις γυναίκες έχει δεχθεί σωματική ή σεξουαλική βία

19.11.2025 16:52
Σχεδόν μία στις τρεις γυναίκες, ή περίπου 840 εκατομμύρια παγκοσμίως, έχουν υποστεί κάποια στιγμή στη ζωή τους ενδοοικογενειακή ή σεξουαλική βία, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, χαρακτηρίζοντας λυπηρή την πενιχρή πρόοδο που έχει γίνει σε αυτόν τον τομέα τα τελευταία χρόνια.

«Η βία κατά των γυναικών παραμένει μια από τις πιο επίμονες και λιγότερο αντιμετωπιζόμενες κρίσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο, με πολύ μικρή πρόοδο να έχει σημειωθεί σε δύο δεκαετίες», ανακοίνωσε ο ΠΟΥ.

«Σχεδόν μία στις τρεις γυναίκες – περίπου 840 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως – κατά τη διάρκεια της ζωής τους έχουν βιώσει σωματική ή σεξουαλική βία από στενό σύντροφο ή σεξουαλική βία από άλλους», προσθέτει η ανακοίνωση.

Ο ΠΟΥ τόνισε ότι μόνο τους τελευταίους 12 μήνες, «316 εκατομμύρια γυναίκες – ή το 11% των γυναικών ηλικίας 15 ετών και άνω – έχουν βιώσει βία από σύντροφο».

