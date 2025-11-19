Νέος Κόσμος: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 29χρονο που σκότωσε στο ξύλο τον 58χρονο – Το ποινικό παρελθόν του

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 29χρονο, ο οποίος ομολόγησε ότι ξυλοκόπησε τον 58χρονο στην περιοχή του Νέου Κόσμου, με αποτέλεσμα εκείνος να καταλήξει λίγο αργότερα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Ο 29χρονος παραδέχθηκε στους αστυνομικούς τον ξυλοδαρμό του 58χρονου, ισχυριζόμενος μάλιστα, ότι του έριξε τρεις μπουνιές κι εκείνος έπεσε κάτω.

Ο ίδιος προσπαθεί να πείσει τους αστυνομικούς ότι δεν είχε πρόθεση να χτυπήσει τόσο άσχημα τον 58χρονο και ότι δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει. Επίσης ανέφερε στους αστυνομικούς πως το περιστατικό δεν ξεκίνησε στην οδό Σουλιέ, όπου εν τέλει ο 58χρονος βρέθηκε αιμόφυρτος, αλλά αρκετά μέτρα πιο πίσω, στη Μάχης Αναλάτου στον Νέο Κόσμο.

Το περιστατικό με την τραγική κατάληξη, άρχισε από μια διαφωνία μεταξύ οδηγών στον δρόμο. Υπήρξε ένας διαπληκτισμός, με τον 58χρονο να κάνει, σύμφωνα με τον 29χρονο, χρήση σπρέι πιπεριού. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια φρενήρης καταδίωξη που διήρκεσε περίπου 15 λεπτά στους δρόμους του Νέου Κόσμου.

Οι αστυνομικοί έχουν εξετάσει πλούσιο εικονοληπτικό υλικό από καταστήματα και από σπίτια της περιοχής και έχουν διαπιστώσει ότι πολλά από όσα έχουν καταθέσει τόσο οι μάρτυρες αλλά και ο 29χρονος αναφορικά με τη χρήση του σπρέι πιπεριού, έχουν επιβεβαιωθεί σε μεγάλο βαθμό.

Ασύλληπτο ξύλο στο θύμα

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο 58χρονος υπέστη ανακοπή, αλλά διαπιστώθηκαν και κακώσεις του προσώπου και του τραχήλου που υποδεικνύουν ότι δέχτηκε πολύ έντονα χτυπήματα στο πρόσωπο όσο και στον αυχένα.

Υπήρχαν αναφορές μάλιστα ότι ο νεαρός χτύπησε με απανωτές γροθιές στο πρόσωπο τον 58χρονο, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά έπιασε το κεφάλι του και τον χτύπησε με μανία στο τιμόνι.

Με παρελθόν ο 29χρονος

Σημειώνεται ότι ο 29χρονος έχει απασχολήσει άλλες τρεις φορές τις Αρχές για παρόμοια περιστατικά με το πιο πρόσφατο στις 20 Οκτωβρίου, πάλι στην ίδια περιοχή και πάλι σχετικά με διαμάχη για περιστατικό στον δρόμο. Μάλιστα τότε είχε απειλήσει οδηγούς με κοπίδι.

Ειδικότερα, στις 20 Οκτωβρίου ένα φορτηγό τροφοδοσίας σούπερ μάρκετ ακούμπησε ή προκάλεσε ζημιά στον καθρέφτη του αυτοκινήτου του 29χρονου. Τότε εκείνος τους ακολούθησε μέχρι το σούπερ μάρκετ όπου και κατέβηκε προκαλώντας καβγά. Στη συνέχεια έβγαλε κοπίδι τραυματίζοντας δύο από τους επιβάτες του φορτηγού ενώ στον διαπληκτισμό συμμετείχε και ο πατέρας του 29χρονου.

Για το περιστατικό όλοι πήγαν στο αυτόφωρο και έχει οριστεί τακτική δικάσιμος.

Ωστόσο, δεν είναι τα μοναδικά περιστατικά αφού έχει εμπλακεί και σε άλλους καβγάδες. Εισαγγελικές πηγές αναφέρουν ότι οι τρεις συλλήψεις του 29χρονου που είχαν προηγηθεί, αφορούσαν σε αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος, για τα οποία δεν προβλέπεται η κράτηση του κατηγορούμενου.

Μάρτυρας περιγράφει τον άγριο ξυλοδαρμό – Η καταδίωξη, το «καρτέρι» και το σπρέι πιπεριού

Περισσότερο φως στην υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 58χρονου οδηγού από έναν 29χρονο αναβάτη μηχανής στον Νέο Κόσμο ρίχνει η κατάθεση μάρτυρα «κλειδί».

Ο μάρτυρας περιέγραψε την αρχή της καταδίωξης, και, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, όλα ξεκίνησαν στην οδό Φραντζή.

Εκεί οι δύο άντρες φέρονται να λογομάχησαν στο δρόμο με τον 29χρονο να γρονθοκοπεί τον 58χρονο.

Αν και το περιστατικό φάνηκε να λήγει εκείνη τη στιγμή, το θύμα, σύμφωνα με τη μαρτυρία, ακολούθησε το δράστη, ο οποίος κατευθύνθηκε με τη μηχανή του, σε ένα γυμναστήριο.

Εκεί τον περίμενε για να του ζητήσει «εξηγήσεις».

Όταν το θύμα είδε τον 29χρονο να ανεβαίνει στη μοτοσικλέτα τον φώναξε από το παράθυρο του λευκού SUV και όταν εκείνος πλησίασε, του έριξε σπρέι πιπεριού.

Στη συνέχεια έφυγε προς τη λεωφόρο Μάχης Αναλάτου με τον 29χρονο να τον ακολουθεί κατά πόδας.

Ο 29χρονος εγκλώβισε τελικά τον 58χρονο στο αδιέξοδο της οδού Σουλιέ όπου τον ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου.

Ο μάρτυρας, ο οποίος είδε τον καβγά βγαίνοντας από το γυμναστήριο, φαίνεται να κατέθεσε:

«Αυτός έρχεται εδώ γύρω στις 4:15 και λέει σε κάποιον από το γυμναστήριο ότι πριν από μισή ώρα έγινε κάτι κοντά στη Φραντζή με έναν οδηγό αυτοκινήτου.

Κάπου έμπλεξα στο δρόμο, με έκλεισε κάποιος με το μηχανάκι. Του λέω “σιγά θα με σκοτώσεις” και μου απαντά “άντε ρε μ@λ@κ@”.

Αυτός είναι και λίγο οξύθυμος και του έσκασε μια μπουνιά στη μούρη. Ο άλλος του είπε συγγνώμη και αυτός όταν ακούει συγγνώμη ηρεμεί και τον άφησε και έφυγε.

Έρχεται εδώ, κάθισε ένα τέταρτο. Έκανε πλάκα με κάποιους εδώ στο γυμναστήριο, και αφού ηρέμησε, σηκώθηκε να φύγει.

Βγαίνει έξω και ανεβαίνει στο μηχανάκι. Ο άλλος είχε παρκάρει στο δέντρο και περίμενε. Με το που τον βλέπει, ακούγεται ένα σπινιάρισμα και έρχεται με το αμάξι δίπλα του και τον ψεκάζει.

Φορούσε το κράνος, το είχε κατεβασμένο κιόλας και δεν τον πήρε πολύ το σπρέι. Αυτός δεν κατέβηκε από το αμάξι, του είπε “έλα να σου πω κάτι”. Ήρθε κοντά, στο τζάμι, και του έριξε.

Εγώ άκουσα το σπινιάρισμα, κατέβηκα κάτω και του λέω “τι έγινε;”. “Με ψέκασε με σπρέι”, μου λέει και άρχισε να τον κυνηγά με το μηχανάκι”.

